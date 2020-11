Mitsubishi Lancer Gala - sedan cũ số tự động giá 200 triệu đồng

Mitsubishi Lancer Gala được xem là chiếc xe đầu tiên sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT tại thị trường xe Việt Nam. Ra mắt cách đây hơn 15 năm, Lancer Gala là đối thủ của Toyota Corolla Altis, hiện chiếc sedan này được bán lại với giá khoảng 200 triệu đồng đổ xuống.

Không giống như hiện nay, hộp số tự động biến thiên vô cấp đang rất phổ biến trên nhiều mẫu xe phổ thông. Cách đây hơn 15, hộp số tự động biến thiên vô cấp là một trang bị khá lạ lẫm đối với số đông người Việt . Do vậy khi Lancer Gala được trang bị loại hộp số này đã khiến nhiều khách hàng nghi ngờ và dè chừng.

Đây là chiếc xe giúp người Việt Nam làm quen với hộp số tự động CVT

Trong khi đối thủ Toyota Corolla Altis ở thời điểm đó chỉ có duy nhất lựa chọn hộp số sàn thì Mitsubishi Lancer Gala giúp khách hàng Việt Nam làm quen với số tự động và công nghệ vô cấp CVT giúp xe vận hành mượt mà hơn.

Kết hợp với loại hộp số này là động cơ 1.6L hút khí tự nhiên, trục cam đơn SOHC cho công suất tối đa 105 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138Nm đạt được tại dải vòng tua 4.500 vòng/phút. Dù sử dụng hộp số CVT nhưng Lancer Gala vẫn có các cấp số ảo cho đế độ số bán tự động.

Hộp số CVT ở thời kỳ đầu còn khá nhiều nhược điểm, như ồn, đặc biệt là độ bền cũng như tuổi thọ của dây đai, tuy vậy nhiều người đánh giá hộp số của Lancer Gala khá bền và chỉ cần thay dây đai định kỳ là có thể vận hành bình thường, thậm chí là bên hơn một số loại hộp số CVT ngày nay.

Khoang nội thất của Lancer Gala thực dụng, tiện nghi chỉ ở mức cơ bản

Mitsubishi Lancer Gala đời 2003 có kích thước 4.480 x 1.695 x 1.445 mm, đi kèm với chiều dài cơ sở 2.600mm. Lancer Gala được định vị nằm ở phân khúc sedan phổ thông hạng C. Xe đi kèm với những hệ thống an toàn như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), túi khí an toàn cho người lái.

Mitsubishi Lancer Gala được nhiều người dùng đánh giá là khá bền bỉ, lành tính, vận hành êm ái và tiết kiệm. Thiết kế xe cũng khá thực dụng với không gian bên trong thoáng và rộng rãi. Với những người có kinh tế eo hẹp nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc sedan tương đối dễ sửa chữa và dùng số tự động thì chiếc xe này là lựa chọn hợp lý.