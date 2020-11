Tương tự phiên bản plug-in hybrid sản xuất tại Nhật Bản và được thử nghiệm vào năm ngoái, các phiên bản Mitsubishi Outlander lắp ráp tại Việt Nam cũng được Ủy ban đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á - ASEAN NCAP đánh giá cao về mức độ an toàn.

Tương tự các mẫu xe khác từng được ASEAN NCAP thử nghiệm, Mitsubishi Outlander cũng lần lượt trải qua các bài “test” va chạm trực diện, va chạm hai bên kết hợp với bài kiểm tra công nghệ an toàn trên xe để có được số điểm xếp hạng.

Mitsubishi Outlander lắp ráp tại Việt Nam được Ủy ban đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á - ASEAN NCAP xếp hạng đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao

Kết quả, Mitsubishi Outlander lắp ráp tại Việt Nam đạt tổng điểm 83,54% thấp hơn so với phiên bản Outlander PHEV (86,75%) do Nhật Bản sản xuất. Cụ thể, ở hạng mục bảo vệ người lớn ngồi trong xe khi xảy ra va chạm (AOP), Mitsubishi Outlander đạt 33,06 điểm trên 36 điểm, trong khi hạng mục bảo vệ trẻ em (COP) mẫu Crossover 7 chỗ này đạt 40,48 điểm trên 49 điểm. Ngoài ra về trang bị các tính năng, công nghệ an toàn (SAT) Outlander đạt 12,21 điểm trên 18 điểm.