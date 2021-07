Mitsubishi Pajero Sport 'tồn kho' giảm giá hơn 100 triệu đồng

Khi tìm hiểu giá bán thực tế, Mitsubishi Pajero Sport bản một cầu, sản xuất năm 2020 đang được đại lý ưu đãi giảm giá lên đến 150 triệu đồng, giảm từ 1,11 tỉ đồng trên giá bán niêm yết, xuống còn 960 triệu đồng.

Mức giá này giúp Pajero Sport trở thành một lựa chọn khá hợp lý dành cho những khách hàng đang quan tâm xe SUV 7 chỗ, bản máy dầu, số tự động một cầu muốn tiết kiệm chi phí mua xe. So với các lựa chọn SUV 7 chỗ bản một cầu số tự động khác trong phân khúc, Mitsubishi Pajero Sport sau khi giảm giá dễ tiếp cận hơn nhiều.

Thiết kế và trang bị của Pajero Sport 2020 không khác gì phiên bản 2021

Cụ thể, các đối thủ trực tiếp như Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 (1,080 tỷ đồng) hay Ford Everest Sport (1,112 tỷ đồng) đều có giá cao hơn đáng kể. Giá bán sau giảm của Pajero Sport bản 2WD rẻ hơn 120 triệu đồng so với lựa chọn Fortuner hay 150 triệu đồng so với Ford Everest.

Bên cạnh xe "tồn kho" sản xuất năm 2020, các phiên bản Mitsubishi Pajero Sport 2021 đang được khuyến mãi tặng phụ kiện, bên cạnh ưu đãi giảm giá bán khá tốt ở các đại lý.

Bên dưới nắp ca-pô Mitsubishi Pajero Sport sử dụng động cơ Dầu dung tích 2.4L tăng áp (mã 4N15), cho công suất tối đa 178 mã lực tại 3.500 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại 2.500 vòng/ phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số tự động 8 cấp.

Phiên bản 1 cầu phù hợp cho người chỉ có nhu cầu di chuyển đơn thuần

Nội thất Mitsubishi Pajero Sport 2WD 2020 được trang bị ghế bọc da màu đen, ghế lái chỉnh điện chỉnh điện 8 hướng. Màn hình giải trí trung tâm 8 inch hỗ trợ đa kết nối, vô lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số và cruise control, phanh tay điện tử, điều hoà tự động 2 vùng. Bên cạnh nhiều trang bị an toàn như hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, camera lùi và 6 túi khí.

Phiên bản Pajero Sport 1 cầu này sẽ phù hợp với khách hàng mua xe với chi phí vừa phải, thường xuyên đi đường trường hơn là di chuyển trên các con đường gồ ghề, trơn trượt, đòi hỏi hệ dẫn động 2 cầu. Giá bán khoảng 950 triệu đồng cho Pajero Sport 1 cầu rất lý tưởng với khách tìm mua xe để chạy dịch vụ, tiết kiệm trăm triệu chi phí lăn bánh.