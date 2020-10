Động thái này của hãng xe Nhật Bản nhằm đảm bảo an toàn về người và của cho hai đại lý ô tô nằm ở khu vực đang chịu nhiều ảnh hưởng do mưa lũ kéo dài. Theo Toyota Việt Nam, dù tạm đóng cửa nhưng các hoạt động như giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng qua điện thoại hoặc kênh trực tuyến (online) vẫn được các đại lý tiếp tục thực hiện. Bên cạnh đó, đại lý cũng sẽ hướng dẫn khách hàng các biện pháp an toàn và cách xử lý khi lũ lụt nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.