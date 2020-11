Mua Rush cuối năm là tiêu dùng thông thái

Vừa qua, Toyota Việt Nam đã chính thức công bố chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Rush tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc từ ngày 16.11 - 31.12.2020. Theo đó, với khách hàng cá nhân sẽ được tặng gói bảo hiểm thân vỏ 2 năm trị giá 16 triệu đồng; đối với khách hàng kinh doanh dịch vụ sẽ được tặng bảo hiểm 1 năm trị giá 14 triệu đồng hoặc mua gói bảo hiểm 2 năm (trị giá 27 triệu đồng) chỉ với 8 triệu đồng. Nếu tính cả lần giảm giá bán tới 35 triệu đồng chỉ còn 633 triệu đồng vào tháng 9 vừa qua thì người tiêu dùng đang tiết kiệm được khoảng 50 triệu đồng khi sở hữu Rush. Đây có thể coi là mức giá hấp dẫn và có sức cạnh tranh rất cao so với các đối thủ trong phân khúc xe phổ thông 7 chỗ ngồi. Điều này cũng sẽ phần nào kích cầu tiêu dùng trong mùa mua sắm xe hơi vốn thường rất nhộn nhịp vào dịp cuối năm khi tết đến.

Giá trị của Rush không hẳn nằm ở những ưu đãi nói riêng mà nằm ở chính nội tại của chiếc xe Rush. Rush về bản chất là một chiếc SUV thể hiện ở rất nhiều khía cạnh chứ không hẳn ở hình dáng bề ngoài trông khá vạm vỡ và thể thao.

Rush mạnh mẽ, tiện lợi

Rush sở hữu khung gầm dạng rời như trên những chiếc xe bán tải, khác hoàn toàn với kiểu khung gầm được phát triển từ những chiếc sedan hạng B khác. Hệ thống khung gầm này đảm bảo cho Rush có 7 vị trí ngồi đúng nghĩa chứ không phải là kiểu 5+2. Nó cũng giúp cho chiếc xe cứng vững hơn, chịu vặn xoắn tốt hơn, tải trọng lớn hơn và bền hơn. Thứ hai là hệ thống động lực học, Rush là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu hệ dẫn động cầu sau dạng cầu cứng giống với chiếc xe đàn anh Fortuner. Chính hệ dân động này giúp cho xe có lực đẩy tốt hơn, chịu được sức nặng tốt hơn mà không bị “xệ đuôi”, cũng như có độ bền rất cao bên cạnh đó là gần như không cần phải bảo dưỡng. Các xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước thì hai bánh trước vừa làm nhiệm vụ dẫn hướng xe đi, vừa làm nhiệm vụ động lực kéo xe nên sức kéo sẽ không tốt bằng và khó xoay trở trong điều kiện đường bùn lầy đá sỏi, đặc biệt là tải nặng khi lên dốc cao.

Bền bỉ chinh phục mọi địa hình

Thứ ba là hệ thống giảm xóc sau của Rush cũng là khác biệt hoàn toàn. Nếu như các đối thủ vẫn chỉ sử dụng hệ giảm xóc sau kiểu thanh dầm chịu xoắn như trên các mẫu xe sedan hay hatchback phổ thông thì Rush lại là kiểu phụ thuộc đa liên kết với các thanh cân bằng, thanh giằng. Chính hệ thống treo này giúp cho chiếc xe êm ái hơn trên đường xấu, đầm chắc hơn khi di chuyển trên đường đồi núi đèo dốc, tải nặng tốt hơn, linh hoạt hơn và có độ bền lớn. Rush còn sở hữu nhiều điều thú vị nữa ví như góc tới/góc thoát của xe là 31/26,5 độ đúng bằng chiếc Hilux (2019) hay khoảng sáng gầm xe tới 220mm bằng với chiếc Fortuner (2019)… giúp chiếc xe có thể dễ dàng chinh phục mọi địa hình như những chiếc SUV đích thực.

Và dĩ nhiên, người tiêu dùng thông thái họ sẽ chọn những chiếc xe an toàn để bảo vệ tính mạng của mình. Rush đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của ASEAN NCAP với hàng loạt các hệ thống an toàn chủ động, bị động như phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ kiểm soát lực kéo TRC, ổn định thân xe VSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, camera và cảm biến lùi, 6 túi khí… Nếu so sánh thì Rush đang sở hữu nhiều tính năng an toàn nhất trong phân khúc, điều này giúp mọi hành khách an tâm hơn trên những hành trình. Cũng đừng quên rằng, Rush là một chiếc xe Toyota, điều này đồng nghĩa với nó sở hữu các giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu xe hơi hàng đầu toàn cầu là sự bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, kinh tế trong sử dụng vận hành sửa chữa bảo dưỡng, thực dụng đến từng chi tiết, phù hợp cho nhiều mục đích và các dạng địa hình khác nhau.

Rush đem lại sự lựa chọn an toàn

Với người Việt, chiếc xe ô tô vẫn là tài sản lớn chính vì thế mà bạn nên lựa chọn kỹ trước khi quyết định mua. Hãy lái thử các mẫu xe mà mình dự định sở hữu, cảm nhận và xem xét các giá trị thực tế mà chiếc xe đó mang lại là gì, đừng dễ bị “loá mắt” bởi một vài trang bị tiện nghi hoặc hình thức vẻ ngoài bóng bẩy. Và nếu bạn muốn một chiếc xe 7 chỗ trong tầm giá hơn 600 triệu đồng có thể di chuyển trên mọi địa hình thì Toyota Rush là lựa chọn đáng “đồng tiền bát gạo” nhất.