Mua xe hơi, thích lái sướng kiểu xe Đức hay lắm 'đồ chơi' như xe Hàn?

Với kinh nghiệm của một người dùng xe lâu năm, đã kinh qua nhiều dòng xe, tôi cho rằng khi chọn mua xe, có 3 thứ bạn thực sự cần quan tâm ở một chiếc ô tô. Đó là đẹp, lái hay và an toàn.

Thứ nhất, nói về cái đẹp. Một chiếc xe có thiết kế bắt mắt sẽ khiến bạn luôn muốn ngắm nhìn nó, tự hào vì mình sở hữu nó, bởi nó là hình ảnh đại diện của bạn mỗi khi xuất hiện trên đường.

Thứ hai, về cảm giác lái. Một chiếc xe lái hay sẽ luôn tạo cảm xúc khiến bạn muốn cầm lái, không bị nhàm chán suốt những chặng đường dài hay thậm chí là quãng thời gian dài của cuộc đời phải cầm lái. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian lái xe trung bình của một người ở thành phố hiện đại chiếm tới 1/6 thời gian trong 1 ngày. Nghĩa là 1/6 thời gian cuộc đời trưởng thành của bạn sẽ dùng vào việc di chuyển. Vì thế, chiếc xe phải lái hay mới có thể giúp bạn luôn duy trì niềm vui cũng như sự thích thú.

Và thứ ba là an toàn. Chiếc ô tô như một điểm tựa vững chãi, sẽ giúp bạn yên tâm vì luôn đảm bảo bảo vệ bạn và gia đình an toàn trong suốt quãng thời gian di chuyển, tương đương 1/6 thời gian của cuộc đời. Nó sẽ giúp bạn tin tưởng rằng bạn sẽ được sống tiếp 5/6 quãng đời còn lại. Vì vậy, bên cạnh đẹp và lái hay, một chiếc xe an toàn chắc chắn cũng là một tiêu chí cần được cân nhắc, dù mua xe cũ hay xe mới.

Ngoài 3 thứ quan trọng vừa liệt kê, một chiếc ô tô sẽ có thêm những gì? Đó là các tính năng tiện ích, giải trí, công nghệ điện tử. Nhưng cần khách quan nhìn nhận, những thứ này không quá quan trọng. Nó đơn giản chỉ giúp bạn thỏa mãn bản năng của một đứa trẻ còn ẩn lại trong mình với những thú vui nghịch ngợm, mày mò, tìm tòi và trải nghiệm những công nghệ nghe nhìn, chỉ vài ba lần bạn sẽ thấy chán, không muốn nghịch nữa.

Thế nên tựu trung lại, nếu đã “từng trải” về xe hơi, bạn sẽ nhận ra rằng, yếu tố cốt lõi nhất của một chiếc ô tô, cũng là thứ để chiếc xe thật sự gắn bó với chủ nhân chính là khả năng vận hành với khung gầm, động cơ và cảm giác lái.

Nói về khái cạnh này, dễ thấy những chiếc xe có nguồn gốc từ châu Âu như Anh, Đức, Ý, Thụy Điển luôn vượt trội. Chỉ có điều, giá bán của những loại xe này dĩ nhiên cũng “chát” hơn, cao gấp từ 2-5 lần so với xe Nhật - Hàn, nên trước đây không nhiều người tại Việt Nam ta có đủ khả năng sở hữu.

Một người sở hữu bộ đôi xe VinFast Lux A2.0 và SA2.0 chỉ vì yêu thích cảm giác lái ẢNH MINH HỌA

Tuy nhiên, cũng có một điều đáng mừng là vài năm gần đây, thị trường ô tô trong nước đón nhận thêm nhiều dòng mới được các hãng xe tập trung hơn vào các giá trị cốt lõi như tính năng an toàn, cải thiện cảm giác lái, đồng thời cắt giảm đi một số tính năng tiện nghi để hạ giá thành. Chẳng hạn như sự xuất hiện của Mercedes-Benz C180, một chiếc xe sang “chất Đức”, nhưng giá bán chỉ tương đương Toyota Camry 2.5Q.

Hay rõ ràng nhất cho chủ đề này khi 2 năm gần đây, VinFast tung ra 2 dòng xe Lux A2.0 và Lux SA2.0 chú trọng vào cảm giác lái khi sử dụng khung gầm, động cơ của BMW . Tôi cho rằng đây là điều tốt, đem lại nhiều giá trị sử dụng cho khách hàng với một mức giá thậm chí rẻ hơn xe phổ thông của Nhật, Hàn.

Thực tế cầm lái cho thấy 2 chiếc xe này đạt tới 80% cảm giác lái một chiếc BMW thực thụ. Và đối với riêng tôi, trang bị trên 2 chiếc VinFast Lux A2.0 và SA2.0 cũng đã đủ dùng, vì thực tế hơn 10 năm lái xe cho thấy, những "option" của xe hơi cũng chỉ thỏa mãn tôi trong thời gian đầu mua xe. Sau đó tôi sẽ chán và chẳng mấy khi đụng tới ngoài các chức năng cơ bản phục vụ cho việc vận hành.

Chỉ tiếc rằng, tại Việt Nam, số đông người mua xe lại đang rất “non kinh nghiệm”, chỉ có nhu cầu cao về mặt "hưởng thụ" tiện nghi trên xe. Và cũng không nhiều người có cơ hội sở hữu qua nhiều dòng ô tô khác nhau. Thế nên, hầu hết người ta đều chỉ quan trọng các trang bị tiện nghi hơn là những "giá trị cốt lõi" của một chiếc xe, nhất là đối với những người mới mua xe lần đầu.