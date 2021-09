Mua xe tại nhà - Nhận quà ưu đãi

Một số thông số nổi bật: Thiết kế khí động học tối ưu. Hệ số cản gió trên Elantra chỉ 0,27 Cd có tác dụng tăng tốc cho xe tốt, giảm bớt độ ồn khi vận hành, tiết kiệm nhiên liệu. Elantra chứa bản đồ định vị đường dành riêng cho thị trường Việt Nam. Hệ thống bản đồ định vị này được trang bị đầy đủ từ định vị vệ tinh, chỉ đường, hạn chế cảnh báo tốc độ trên từng quãng đường, độ chi tiết địa lý gần như tuyệt đối tại Việt Nam. Elantra được trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại. Elantra có thiết bị an toàn như: Hệ thống an toàn 6 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống phanh ABS, ESC, BA, EBD, hệ thống cảnh báo điểm mù BSD…, Cốp điều khiển từ xa thông minh.

Tích hợp cảm biến áp suất lốp: Hyundai Elantra là chiếc xe duy nhất được trang bị cảm biến áp suất lốp.

Elantra cung cấp 3 chế độ lái thuận tiện: Hyundai Elantra cung cấp 3 chế độ lái là: Chế độ tiết kiệm (Eco), chế độ thông thường (Normal), chế độ thể thao (Sport).

