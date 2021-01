Người Mỹ chuộng xe bán tải nội địa, thích xe du lịch Nhật Bản

Thị trường xe Mỹ luôn được nhiều người quan tâm vì đây là một trong những nơi có lượng xe bán chạy thuộc Top hàng đầu Thế Giới . Dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, số lượng xe bán ra trong năm 2020 tại Mỹ vẫn ở mức chấp nhận được.

Dòng bán tải cỡ lớn nhà Ford tiếp tục trở thành ô tô phổ biến nhất ở Mỹ và cũng là năm thứ 44 liên tiếp đạt danh hiệu xe bán tải bán chạy nhất Mỹ. Mặc dù doanh số giảm 12,2% so với năm 2019 nhưng dòng xe Ford F-series vẫn bán được 787.422 xe trong năm 2020.

Toyota Tacoma lọt Top 10 xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020

Mẫu xe bán tải đáng chú ý khác là Chevrolet Silverado. Khác với hai đối thủ RAM Pickup và Ford F-series, doanh số Chevrolet Silverado tăng 3,2% so với năm 2019 với 594.094 chiếc bán ra. Trong khi đó, doanh số RAM Pickup đạt 563.676 xe trong năm 2020, giảm 11% so với 2019.

Trong phân khúc xe du lịch, Toyota RAV4 là cái tên bán chạy nhất. Theo thống kê, doanh số của Toyota RAV4 tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm 2020, nhưng cả năm 2020 doanh số lại giảm 3,9% so với 2019. Tiếp theo là Honda CR-V chỉ đạt 333.502 chiếc, giảm 13,2% so với năm trước, dù mẫu xe này đã được nâng cấp thêm tùy chọn hệ truyền động hybrid nhưng doanh số vẫn không khả quan.

Một mẫu xe khác đáng chú ý là Toyota Camry vẫn giữ được danh hiệu xe du lịch bán chạy nhất năm 2020, doanh số chỉ đạt 294.348 chiếc, giảm 12,7% so với 2019. Mức giảm của Camry ít hơn so với đối thủ Honda Accord mức 25,5%. Theo sau là chiếc Honda Civic, mẫu sedan cỡ C nhà Honda chỉ bán được 261.225 xe trong năm 2020, giảm 19,8% so với năm trước. Mức giảm này ít hơn so với đối thủ chính Toyota Corolla, giảm 22,2%.

Toyota RAV4 - mẫu xe du lịch bán chạy nhất tại Mỹ năm 2020

Như vậy, phần lớn các mẫu xe tại thị trường Mỹ đều có doanh số giảm, chỉ một vài mẫu có tăng trưởng so với năm ngoái. Dưới đây là danh sách 10 xe ô tô bán nhiều nhất thị trường Mỹ trong năm 2020, theo Caranddriver:

1. Ford F-series (787.422 xe)

2. Chevrolet Silverado (594.094 xe)

3. RAM Pickup (563.676 xe)

4. Toyota RAV4 (430.387 xe)

5. Honda CR-V (333.502)

6. Toyota Camry (294.348 xe)

7. Chevrolet Equinox (270.994 xe)

8. Honda Civic (261.225 xe)

9. GMC Sierra (253.016 xe)

10. Toyota Tacoma (238.806 xe)

Dựa vào danh sách này có thể thấy hơn một nửa là xe bán tải, phân khúc xe bán chạy hàng chục năm nay tại thị trường Mỹ.