Người Việt mua sắm gần 40.000 ô tô sau đại dịch Covid-19

Sau chuỗi ngày ảm đạm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với hiệu ứng “tháng cô hồn” (tháng 7 âm lịch – PV)... thị trường ô tô Việt Nam đang từng bước hồi phục. Sức mua dần tăng trưởng trở lại giúp doanh số bán hàng của hầu hết các nhà sản xuất, kinh doanh ô tô tại Việt Nam được cải thiện.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9.2020, tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA đạt 27.252 xe các loại, tăng 32% tương đương 6.597 xe so với tháng 8.2020. Trong số đó, ô tô du lịch chiếm 20.630 xe tăng 34%, xe thương mại chiếm 6.396 xe tăng 29% và xe chuyên dụng chiếm 226 xe, giảm 16% so với tháng trước đó. Con số này chưa bao gồm số liệu bán hàng của thương hiệu ô tô hạng sang Mercedes-Benz, BMW (do THACO nhập khẩu, phân phối)…