Nhiều mẫu xe Toyota khuyến mãi lớn nhân dịp Tết Nguyên đán

Nắm bắt được nhu cầu nâng cấp đổi xe hoặc mua sắm xe hơi dịp cuối năm của người tiêu dùng tăng cao, Toyota Việt Nam đã nhanh chóng tung ra chương trình khuyến mãi “Sắm xe Toyota - Rinh lộc về nhà” dành cho 3 mẫu xe chủ chốt của hãng là Corolla Altis, Innova, Fortuner. Theo đó, khách hàng mua 3 mẫu xe trên và thanh toán 100% giá trị xe trong khoảng thời gian từ ngày 3.1 - 31.1.2020 sẽ được Toyota hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ, tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ cũng như phiếu dịch vụ miễn phí (tùy thuộc từng mẫu xe và từng phiên bản). Đây là cơ hội vàng để bạn đổi xe cũng như hiện thực hóa giấc mơ sở hữu xe hơi, vừa kịp đón tết du xuân.

Chi tiết chương trình “Sắm xe Toyota - Rinh lộc về nhà”

Các phiên bản được khuyến mãi lần này lẫn chiếc sedan hạng B Vios đều được sản xuất tại nhà máy Toyota Vĩnh Phúc, đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Asean NCAP với hang loạt các tính năng hỗ trợ người lái cũng như tiện ích hiện đại hàng đầu phân khúc. Năm 2019 ghi nhận sự thành côngcủa Toyota tại Việt Nam với hơn 81.000 xe được bán ra (bao gồm cả Lexus), hơn 1,4 triệu lượt khách hàng vào làm dịch vụ tại 64 đại lý/chi nhánh trên toàn quốc cũng như nộp thuế gần 27.600 tỉ đồng. Với chiến dịch “No Quality, No Life - Chất lượng làm nên tất cả”, những sản phẩm mới nhất của Toyota vẫn kế thừa các giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu xe hơi giá trị nhất toàn cầu như sự bền bỉ, tiết kiệm, an toàn nhưng ngày càng hiện đại hơn với rất nhiều các trang bị cao cấp.

Đơn cử như trên mẫu SUV bán chạy bậc nhất thị trường là Fortuner khi nó vẫn thừa hưởng toàn bộ đặc trưng của một chiếc SUV có khả năng vượt mọi địa hình với hệ thống khung gầm chắc chắn, hệ thống động lực mạnh mẽ với hai chế độ lái hoặc gài cầu điện tử khóa vi sai cầu sau (bản 2.8 AT 4x4) nhưng vẫn tiết kiệm đi cùng khoang nội thất hiện đại, sang trọng với nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng. Với tổng lượng xe cộng dồn lên tới hơn 94.000 chiếc, Fortuner được xem là cái tên đầu tiên được nhắc đến cho bất cứ ai đang muốn mua một chiếc SUV làm xe gia đình, xe công ty hay kinh doanh vận tải hành khách du lịch hoặc dịch vụ cho thuê xe tự lái/có lái.

Trong khi đó Innova là cái tên luôn nằm trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường và đứng đầu phân khúc MPV cỡ trung, gần như không có đối thủ cạnh tranh. Với lợi thế rộng rãi, cửa gió cho tất cả các hạng ghế, gầm cao có thể di chuyển mọi địa hình bên cạnh hệ dẫn động cầu sau mạnh mẽ giúp Innova là chiếc xe đa dụng rất thực dụng với khách hàng. Không khó để bắt gặp những chiếc Innova được làm xe gia đình cho những ai muốn chở nhiều người, xe công ty đưa đón nhân viên hay xe chạy dịch vụ. Hơn 137.000 chiếc Innova đã tới tay người tiêu dung Việt trong hơn 10 năm qua đã minh chứng cho thành công và sự tin yêu của khách hàng dành cho mẫu xe này.

Nếu bạn muốn một chiếc sedan lại là lần đầu mua xe hoặc muốn nâng cấp khi đang sử dụng các dòng xe compact hạng A thì Vios 2020 là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu bởi những nâng cấp rất đáng giá mà Toyota vừa thực hiện. Nhiều tính năng an toàn như ga tự động (cruise control), cảm biến góc trước sau, camera lùi được bổ sung bên cạnh nhiều tính năng tiện ích như màn hình cảm ứng DVD tích hợp Apple carplay/Android auto, ghế da và PVC trên bản E CVT và E MT, gương chiếu hậu chỉnh gập điện cùng phanh đĩa sau trên bản E MT. Đặc biệt giá bán lại linh hoạt hơn khi giảm tới 20 triệu đồng chỉ còn từ 470 triệu đồng cho bản E MT, cao hơn giá bán của các mẫu xe compact hạng A một chú tít.

Cao cấp hơn, Corolla Altis là lựa chọn tối ưu cho những doanh nhân trẻ thành đạt mong muốn một chiếc xe tương xứng với sự nghiệp của mình. Sở hữu không gian nội thất rộng rãi nhất phân khúc với nhiều tiện nghi hiện đại bên cạnh hệ thống động lực khỏe khoắn cho cảm giác lái đầy hứng khởi với lẫy chuyển số thể thao. Không chỉ đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Asean NCAP, Altis còn giành được chứng nhận 5 sao của Cục Quản lý đường cao tốc và An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), giành được giải Top Safety Pick + của Viện Bảo hiểm An toàn xa lộ Mỹ (IIHS). Đó là một trong những yếu tố khiến sự lựa chọn Corolla Altis của người tiêu dung trong phân khúc sedan hạng C là hoàn toàn đúng đắn khi chiếc xe có thể vừa đủ sang trọng tiện nghi lại an toàn để bảo vệ chính chủ nhân cũng như cả gia đình.