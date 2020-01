Những nhân tố mới xuất hiện cùng với xu hướng lựa chọn ô tô của người tiêu dùng đang dần thay đổi... khiến cuộc đua trong từng phân khúc ô tô tại Việt Nam năm 2019 có nhiều sự xáo trộn.

Xếp hạng doanh số bán hàng các mẫu xe ở phân khúc MPV phổ thông, Crossover cỡ nhỏ hạng B hay Crossover hạng C tại Việt Nam… đã có sự thay đổi

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị phân phối xe Hyundai tại Việt Nam. Kết thúc năm 2019, bảng xếp hạng doanh số bán hàng các mẫu xe ở phân khúc MPV phổ thông, Crossover cỡ nhỏ hạng B hay Crossover hạng C tại Việt Nam… đã có sự thay đổi ở vị trí dẫn đầu.

Mitsubishi Xpander soán ngôi Toyota Innova

Ở phân khúc MPV phổ thông, trong suốt gần 1 thập kỷ đã qua Toyota Innova dường như là cái tên “bất khả chiến bại” nếu xét về doanh số bán hàng. Không có bất cứ một cái tên nào đủ sức cạnh tranh, lật đổ Innova trong cuộc đua doanh số. Đây cũng là sự lựa chọn phổ biến nhất của nhóm khách hàng mua xe MPV 7 chỗ sử dụng gia đình hay kinh doanh dịch vụ.

Mitsubishi Xpander chiếm ngôi vương MPV phổ thông bán chạy nhất thị trường VN năm 2019

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những mẫu MPV 5+2 chỗ nhập khẩu như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga hay Toyota Avanza khiến thị phần bị chia nhỏ, cục diện theo đó cũng có sự thay đổi. Ra mắt tháng 8.2018, sau 4 tháng chạy đà... Mitsubishi Xpander bất ngờ tăng tốc trong năm 2019. Kiểu dáng thiết kế bắt mắt, vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu cùng giá bán cạnh tranh… giúp Xpander tạo sức hút với người tiêu dùng tại Việt Nam. Kết thúc năm 2019, doanh số bán Xpander đạt 20.098 xe. Trong khi đó, lượng tiêu thụ Innova lại sụt giảm, chỉ đạt 12.164 xe trong năm 2019.

Kết quả này khiến Toyota Innova để mất ngôi vương MPV phổ thông bán chạy nhất thị trường Việt Nam vào tay Mitsubishi Xpander.

Honda CR-V hạ bệ Mazda CX-5

Honda CR-V đã có bước tiến vượt bậc về doanh số bán hàng trong năm 2019

Nỗ lực của Honda trong việc đổi mới mẫu mã, nâng cấp công nghệ tính năng cho CR-V cuối cùng đã mang lại thành quả xứng đáng cho hãng xe Nhật Bản. Sau gần nửa thập kỷ bám đuổi Mazda CX-5, Honda CR-V đã có bước tiến vượt bậc về doanh số bán hàng trong năm 2019.

Việc nhập khẩu từ Thái Lan dần đi vào ổn định từ năm 2019 giúp doanh số bán hàng của Honda CR-V đạt 13.337 xe, tăng 4.518 xe so với năm 2018. Trong khi Mazda CX-5 lại thể hiện phong độ hoàn toàn trái ngược. Dù được Thaco Mazda đổi mới thiết kế, nâng cấp công nghệ... nhưng Mazda CX-5 không còn giữ được vị thế. Kết thúc năm 2019 doanh số bán mẫu Crossover này chỉ đạt 10.231 xe, giảm hơn 2.000 xe so với năm 2018. Kết quả này khiến Mazda CX-5 để mất ngôi vị số 1 về doanh số bán hàng ở phân khúc Crossover hạng C vào tay Honda CR-V.

Hyundai Kona qua mặt Ford EcoSport

Doanh số bán Hyundai KONA vượt Ford EcoSport trong năm 2019

Trong khi đó, phân khúc Crossover cỡ nhỏ hạng B không còn là sự áp đảo hoàn toàn của mẫu ô tô mang thương hiệu Mỹ - Ford EcoSport. Sự xuất hiện của những cái tên như Hyundai KONA, Honda HR-V... từ giai đoạn cuối năm 2018, giờ đây đang góp phần làm thay đổi cục diện cạnh tranh ở phân khúc này. Miếng bánh thị phần ngày càng bị chia nhỏ, vị thế của Ford EcoSport theo đó cũng bị lung lay trước sự bứt phá mạnh mẽ của các mẫu xe trong phân khúc.

Liên tục để Hyundai KONA qua mặt về doanh số bán hành trong từng tháng của năm 2019 khiến Ford EcoSport chỉ xếp ở vị trí thứ 2. Mẫu xe mang thương hiệu Mỹ chỉ đạt doanh số bán 4.006 xe trong năm 2019, thấp hơn 3.097 xe so với Hyundai KONA.