Nissan Sunny giảm giá bán 20 triệu đồng xả hàng tồn

Theo số liệu từ báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 6.2020 vừa qua, doanh số bán Nissan Sunny tại Việt Nam chỉ đạt 55 xe, mức thấp nhất trong số các mẫu sedan hạng B đang phân phối tại Việt Nam. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số bán Sunny cũng chỉ dùng lại ở mức 326 xe, thấp hơn 9 lần so với KIA Soluto và kém xa doanh số Mitsubishi Attrage tới 5,4 lần.

Chính vì vậy, trong nỗ lực thu hút khách hàng, qua đó giúp mẫu xe này “thoát ế”, nhà phân phối Nissan tại Việt Nam vừa tung ra chương trình khuyến mãi với mức giá ưu đãi từ 428 - 498 triệu đồng đối với các phiên bản Sunny trong tháng 8.2020.

Hiện tại, Nissan Sunny đang phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản gồm, Sunny XV-Q 1.5L AT, Nissan Sunny XT-Q 1.5L AT và Nissan Sunny XL 1.5 MT với giá niêm yết từ 448 – 518 triệu đồng. Chương trình ưu đãi này giúp giá xe Sunny giảm 20 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài ra, việc lắp ráp trong nước cũng sẽ giúp Nissan Sunny hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết năm 2020.