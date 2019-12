Nỗ lực vớt vát doanh số, Toyota Innova giảm giá 100 triệu đồng

Cuộc đua giảm giá bán ô tô tại Việt Nam đang ngày càng sôi động trong giai đoạn cận kề dịp Tết Nguyên đán 2020. Nỗ lực đẩy mạnh doanh số bán hàng cùng áp lực cạnh tranh... khiến các DN, đại lý kinh doanh ô tô lao vào cuộc đua giảm giá.

Theo khảo sát của phóng viên Thanh Niên, ở thời điểm hiện tại khi thời gian bán hàng của năm 2019 chỉ còn tính bằng ngày, các đại lý Toyota đồng loạt giảm giá bán lên đến 100 triệu đồng cho mẫu Innova.

Liên hệ với một đại lý Toyota ở quận 7, TP.HCM, nhân viên bán hàng cho biết hiện tại phiên bản Innova số sàn hiện đang được giảm giá 100 triệu đồng kèm theo quà tặng. Các phiên bản còn lại của dòng xe này áp dụng mức giảm 70 triệu đồng. Đây được xem là mức giảm giá lớn nhất từ trước đến nay được đại lý áp dụng cho dòng Innova. “Đại lý đang chạy doanh số bán hàng cuối năm, nên chỉ áp dụng giảm giá trong tháng này. Sang tháng tới, giá bán xe Innova sẽ quay về đúng giá niêm yết” - nhân viên bán hàng tên Nam của đại lý này chia sẻ.

Hiện tại, Toyota Việt Nam vẫn niêm yết giá bán bản Innova E số sàn (MT) ở mức 771 triệu đồng. Các phiên bản trang bị cao cấp hơn như G, Venture hay V số tự động (AT) có giá từ 847 - 979 triệu đồng. Tuy nhiên, với mức chiết khấu từ nhà sản xuất, cùng nỗ đẩy mạnh doanh số... các đại lý Toyota không ngần ngại mạnh tay giảm giá bán mẫu xe này.

Thậm chí, đại lý Toyota ở quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, bản Innova E hiện đang được đại lý giảm tới 130 triệu đồng. Trong đó có 100 triệu đồng tiền mặt và 30 triệu tính theo giá trị phụ kiện. Các phiên bản Innova còn lại được giảm giá 60 triệu đồng.

Hiện tại, với sự xuất hiện của Mitsubishi Xpander , Suzuki Ertiga và “người anh em” Avanza... Toyota Innova không còn ở thế độc tôn trong phân khúc MPV phổ thông. Không những vậy, thị phần Toyota Innova đang mất dần vào tay Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga ... vốn có giá bán cạnh tranh hơn.

Sau 11 tháng đã qua của năm 2019, doanh số bán của Toyota Innova đạt 10.748 xe, giảm gần 2.700 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander đang có những bước tiến mạng mẽ với tổng lượng tiêu thụ sau 11 tháng đạt 17.306 xe.

Với mức giảm tiền mặt lên tới 100 triệu đồng, ở thời điểm hiện tại giá bán thực tế bản Innova E MT tại các đại lý Toyota chỉ ở mức 671 triệu đồng. Cao hơn khoảng 21 - 51 triệu đồng so với Mitsubishi Xpander (AT), và hơn từ 122 – 172 triệu đồng so với Suzuki Ertiga.