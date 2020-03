Ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2020: Toyota vượt Hyundai

Sau bước chạy đà không mấy khả quan, thị trường ô tô Việt Nam đang dần tìm lại đà tăng trưởng.

Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 11% so với tháng 1.2020 và tăng tới 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sức mua chủ yếu tập trung ở mảng xe thương mại, xe chuyên dụng trong khi ô tô du lịch giảm nhẹ so với tháng 1.2020. Cụ thể, doanh số xe du lịch giảm 3%, xe thương mại tăng 74% và xe chuyên dụng tăng 49% so với tháng trước.

Theo VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 11% trong đó chủ yếu là xe thương mại

Ngoại trừ Toyota, Suzuki và thương hiệu xe tải THACO Truck tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, các thương hiệu chuyên kinh doanh xe du lịch như KIA, Mazda, Honda, Mitsubishi hay Ford đều cho thấy bước sụt giảm về doanh số bán hàng trong tháng 2.2020.

[VIDEO] Xe nào bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2020?

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng VAMA và TC Motor - đơn vị sản xuất, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam cho thấy, thứ hạng của các thương hiệu ô tô trong trong tháng 2.2020 đã có nhiều xáo trộn, đặc biệt ở nhóm dẫn đầu.

Sau khi để Hyundai vượt mặt ngay trong bước chạy đà, sang tháng 2.2020 Toyota với mức tăng trưởng doanh số 19%, đạt 4.682 xe lấy lại ngôi vị số 1 từ tay đối thủ đến từ Hàn Quốc. Thành tích của hãng xe Nhật chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của các dòng xe lắp ráp trong nước như Toyota Vios, Toyota Innova hay Toyota Corolla Altis. Riêng Toyota Vios là mẫu xe du lịch duy nhất trên thị trường đạt doanh số bán hơn 2.000 xe, đồng thời dẫn đầu danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2020

Toyota Vios là mẫu xe du lịch duy nhất trên thị trường đạt doanh số bán hơn 2.000 xe

Trong khi đó, doanh số bán giảm tới 1.612 xe khiến Hyundai (đạt 4.332 xe) không thể giữ được lợi thế đã tạo lập trong tháng 1.2020. Hầu hết các mẫu xe du lịch của Hyundai tại Việt Nam đều giảm doanh số trong tháng 2.2020. Riêng bộ đôi Hyundai Accent và Grand i10 giảm trung bình khoảng 500 xe, lượng tiêu thụ mẫu Crossover Hyundai Tucson cũng giảm hơn 50% so với tháng 1.2020.

Thương hiệu xe tải THACO Truck bứt phá ngoạn mục với doanh số đạt 1.960 xe, tăng 139% so với tháng 1.2020. Đây cũng là thương hiệu có tỉ lệ tăng trưởng cao nhất trên thị trường ô tô Việt Nam tháng 2.2020. Thành tích này giúp THACO Truck nhảy từ vị trí thứ 8 lên thứ 3 trong bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 2.2020.

Doanh số Mitsubishi tại Việt Nam tháng 2.2020 giảm 7% so với tháng 1.2020

Sự vươn lên của THACO Truck đẩy THACO KIA xuống vị trí thứ 4 với doanh số 1.833 xe, giảm 7% so với tháng 1.2020. THACO Mazda vẫn giữ vững vị trí thứ 5 với 1.663 xe bán ra trong tháng 2.2020. Tuy nhiên, so với tháng 1.2020 doanh số bán các mẫu xe Mazda tại Việt Nam giảm 11%, tương đương 208 xe. Xếp ngay sau hãng xe THACO Mazda là Mitsubishi.

Trong khi đó, Honda rơi từ vị trí thứ 4 xuống thứ 7 khi doanh số bán hàng trong tháng 2.2020 chỉ đạt 1.406 xe, giảm 27% so với tháng 1.2020. Hãng xe Nhật Bản này thậm chí không có mẫu xe nào góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 2.2020. Trong khi đó, với doanh số sụt giảm Honda Jazz và Accord tiếp tục chìm sâu trong danh sách 10 ô tô ế ẩm nhất Việt Nam năm 2020

Doanh số bán xe Ford cũng giảm 1% khiến thương hiệu xe Mỹ rơi xuống vị trí thứ 8. Trong khi hai vị trí cuối cùng lần lượt thuộc về Suzuki và Isuzu.

Dưới đây là danh sách 10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 2.2020: