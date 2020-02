Ô tô bán nhiều nhất Việt Nam tháng 1.2020: Hyundai vượt Toyota

Sau khi năm 2019 khép lại, các hãng xe tại Việt Nam vừa bước vào giai đoạn chạy đà doanh số cho năm 2020.

Tuy nhiên, so với năm ngoái, tháng 1.2020 trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, thời gian bán hàng bị rút ngắn khiến doanh số của hầu hết các thương hiệu ô tô đang kinh doanh tại Việt Nam sụt giảm. Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), so với tháng 12.2019 và tháng 1.2019 doanh số bán ô tô của toàn thị trường trong tháng 1.2020 đều giảm tương đương 52%.

Có đến 4 mẫu xe Hyundai góp mặt trong Top 10 ô tô bán chạy nhất VN tháng 1.2020

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng VAMA và TC Motor - đơn vị sản xuất, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam cho thấy, thứ hạng của các thương hiệu ô tô trong bước chạy đà doanh số cho năm 2020 không có nhiều xáo trộn.

Hyundai vẫn là thương hiệu bán được nhiều ô tô nhất tại Việt Nam trong tháng 1.2020. Cụ thể, thương hiệu ô tô Hàn Quốc đạt doanh số bán 5.944 xe. So với tháng 12.2019, doanh số Hyundai giảm khoảng 32%. Tuy nhiên, thành tích đạt được trong tháng 1.2020 vẫn giúp Hyundai giữ vững ngôi đầu trong bối cảnh Toyota chỉ đạt 3.923 xe, giảm tới 48% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 55% so với tháng 12.2019.

Toyota chỉ bán được 3.923 xe, giảm tới 48% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 55% so với tháng 12.2019

Hyundai cũng áp đảo hoàn toàn Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2020 khi có đến 4 mẫu xe góp mặt trong dánh sách này, gồm: Accent, Grand i10, Tucson và SantaFe. Trong khi đó, ngoài Toyota Vios hãng xe Nhật Bản chỉ có thêm 1 mẫu xe (Fortuner) trụ vững trong cuộc đua 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2020.

Xe KIA do Trường Hải (THACO) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (THACO KIA) bán được 1.972 xe trong tháng 1.2020 và xếp ở vị trí thứ 3. Honda Việt Nam xếp thứ 4 với 1.916 xe. Trong khi đó, mức sụt giảm doanh số hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái khiến THACO Mazda bị đẩy xuống vị trí thứ 4 (1.871 xe). Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Mitsubishi (1.670 xe) và Ford (1.268 xe).

Dưới đây là danh sách 10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất Việt Nam tháng 1.2020: