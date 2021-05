Ô tô điện KIA EV6 bản First Edition mở bán, giới hạn chỉ 1.500 xe

Sau hơn 2 tháng trình làng, KIA vừa thông báo mở bán, nhận đơn đặt hàng với mẫu ô tô điện KIA EV6 phiên bản First Edition. Tuy nhiên, nếu không nhanh tay, không phải khách hàng nào cũng có thể sở hữu mẫu ô tô điện này, bởi theo thông tin từ hãng xe Hàn Quốc , phiên bản đầu tiên KIA EV6 First Edition sẽ chỉ được hãng sản xuất, phân phối với số lượng giới hạn 1.500 chiếc.

KIA sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng đối với EV6 phiên bản First Edition bắt đầu từ ngày 3.6 tới thông qua trang thông tin chính thức của hãng. Khách hàng muốn mua mẫu xe này sẽ phải đặt cọc trước số tiền 100 USD. Giá bán chính thức của KIA EV6 First Edition 58.500 USD tương đương 1,34 tỉ đồng.

KIA EV6 bản First Edition sử dụng động cơ điện kết hợp bộ pin 77,4 kWh, sản sinh công suất cực đại 577 mã lực

Phiên bản này được KIA trang bị màn hình thực tế tăng cường Head-up (AR), tính năng hỗ trợ đỗ xe thông minh, cửa sổ trời, mâm xe kích thước 20 inch. So với các phiên bản khác, KIA EV6 First Edition còn được trang bị đèn chào và logo mang dòng chữ First Edition.

Theo thông số nhà sản xuất công bố, KIA EV6 bản First Edition sử dụng động cơ điện kết hợp bộ pin 77,4 kWh, sản sinh công suất cực đại 577 mã lực, mô-men xoắn 740 Nm kết hợp hệ dẫn động AWD. Sau mỗi lần sạc, KIA EV6 First Edition có thể đi được quãng đường 510 km.

KIA EV6 có khả năng tăng tốc từ 0 – 100km/giờ chỉ trong 3,5 giây, tốc độ tối đa lên đến 260 km/giờ. KIA EV6 First Edition còn có tính năng sạc điện cho các dòng xe khác (Vehicle to Load), thậm chí còn có thể cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện tử khi gặp trường hợp khẩn cấp.

KIA EV6 First Edition có 3 lựa chọn màu sắc gồm, màu vàng kết hợp ghế màu đen, màu xanh băng kết hợp ghế màu xanh đậm và màu xám kết hợp với ghế màu đen. Những khách hàng đặt mua phiên bản KIA EV6 First Edition cũng được tặng một số phụ kiện cũng như một số tùy chọn quà tặng như bộ sạc tại nhà, sạc miễn phí ở những nơi công cộng hay Apple Watch.