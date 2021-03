EV6 là mẫu xe KIA đầu tiên áp dụng triết lý thiết kế mới KIA’s Opposites United. Triết lý này dựa trên 5 trụ cột thiết kế chính: ‘Bold for Nature’, ‘Joy for Reason’, ‘Power to Progress’, ‘Technology for Life’ và ‘Tension and Serenity’. Đây cũng sẽ là ngôn ngữ chung cho thiết kế của những mẫu xe KIA trong tương lai.