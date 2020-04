Ô tô nhập khẩu giá rẻ, vì sao Suzuki vẫn 'ế chỏng' tại Việt Nam?

Suzuki dù là thương hiệu khá “có tiếng” trên bản đồ công nghiệp ô tô thế giới. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hãng xe Nhật lại đang khá “lận đận” trong cuộc chiến tìm một “chỗ đứng” trên thị trường.

[VIDEO] Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên

Doanh số èo uột

Những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, thị trường ô tô Việt Nam nhìn chung có doanh số giảm mạnh so với cùng kì năm 2019. Tuy nhiên, trong khi với nhiều hãng xe, doanh số tính ra đều ở mức vài ngàn, thậm chí vài chục ngàn xe thì Suzuki lại khá “hẩm hiu”, khi vẫn loay hoay ở mức vài trăm xe cộng dồn cho tất cả các mẫu xe đang phân phối.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, kết thúc 3 tháng của quý I, Suzuki Việt Nam bán ra tổng cộng 611 ô tô du lịch. Tính trung bình, mỗi tháng hãng xe Nhật chỉ đạt doanh số quẩn quanh khoảng 200 chiếc, cộng dồn từ cả 3 dòng xe đang phân phối là Ertiga, Swift và Celerio.

Trung bình từ đầu năm, mỗi tháng cả 3 mẫu ô tô du lịch do suzuki phân phối chỉ bán ra khoảng 200 xe tại Việt Nam

Con số này thấp hơn rất nhiều nếu so với các hãng xe khác đang phân phối tại Việt Nam. Mitsubishi riêng tháng 3.2020 đã bán ra hơn 5.000 xe, Toyota thậm chí đạt doanh số gần 14.000 xe. Trong khi các thương hiệu khác dù doanh số giảm sút so với năm ngoái cũng vẫn ở mức “xem được”: Ford bán gần 4.000 xe, Mazda và Honda sêm sêm nhau ở mức gần 5.000, còn Kia bán gần 6.000 xe.

Trong 3 mẫu xe Suzuki đang bày bán, “điểm sáng” duy nhất nằm ở mẫu Ertiga. Tháng 3.2020, MPV 7 chỗ này bán ra 153 xe. Nếu cộng dồn 3 tháng quý I, Ertiga cũng đạt doanh số 443 xe. Mặc dù là mẫu xe “ăn nên làm ra” nhất của Suzuki, tuy nhiên nếu so với đối thủ Mitsubishi Xpander (bán hơn 3.000 xe trong 3 tháng đầu năm), lượng xe bán ra của Ertiga đúng là vẫn “chẳng thấm vào đâu”.

Suzuki Ertiga dù là mẫu xe bán chạy nhất của Suzuki Việt Nam nhưng vẫn thua quá xa so với đối thủ Xpander về doanh số

Trong khi đó, hai mẫu xe còn lại đang phân phối còn lâm vào tình cảnh “bi đát” hơn. Suzuki Celerio nằm ở phân khúc xe cỡ nhỏ giá rẻ, dù dễ tiếp cận lớp khách hàng mua xe lần đầu vốn đang khá “đông đúc” nhưng tháng 3.2020 cũng chỉ bán vỏn vẹn 35 xe. Cộng dồn 3 tháng đầu năm ở mức 168 xe. Con số này quá “nhỏ bé” nếu biết răng đối thủ Hyundai Grand i10 bán hơn 1.000 xe trong tháng 3 và gần 4.000 xe trong quý I.

Mẫu hatchback Swift thậm chí còn “bết bát” hơn khi chỉ đạt doanh số vỏn vẹn… 2 xe sau 3 tháng đầu năm 2020

Suzuki Swift thậm chí còn “bết bát” hơn “đàn em” Celerio. Số liệu VAMA ghi nhận, tháng 3 vừa qua, mẫu hatchback này chỉ bán được đúng…1 xe và cộng dồn 3 tháng đầu năm, cũng chỉ có 2 chiếc Swift giao đến tay khách hàng dù Suzuki đã tung nhiều “chiêu bài” kích cầu.

[VIDEO] Tổng Giám đốc Suzuki Việt nam xin lỗi vì giao xe Ertiga trễ

Vì đâu nên nỗi?

Câu chuyện “ế ẩm” của Suzuki thực ra không còn mới tại Việt Nam. Những mẫu xe du lịch mà hãng xe Nhật phân phối dù được đánh giá cao ở độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cùng mức giá “phải chăng” trong khi vẫn “gán mác” xe nhập khẩu. Tuy nhiên, kiểu dáng thiết kế và trang bị trên những mẫu xe Suzuki lại không nhận được phản hồi tốt từ người dùng.

Nếu so với những đối thủ, Ertiga thua kém Xpander về kiểu dáng và trang bị. Trong khi đối thủ được đổi mới thiết kế với phong cách cắt xẻ thể thao, năng động, đèn pha mắt híp chạy theo xu hướng thì Ertiga xem ra vẫn mang kiểu dáng khá già dặn và bảo thủ đặc trưng của xe Nhật. Đặc biệt, nếu so về trang bị an toàn, mẫu MPV của Suzuki cũng thiếu khá nhiều tính năng so với đối thủ Xpander.

So với đối thủ Xpander, dù sở hữu giá bán thấp hơn nhưng Ertiga lại “thua thiệt” cả về kiểu dáng lẫn trang bị

Tương tự Ertiga, hai mẫu xe còn lại của Suzuki là Swift và Celerio cũng không có lợi thế cạnh tranh rõ ràng nếu so với các đối thủ cũng phân khúc. Swift thua kém Mazda2 hatchback và Toyota Yaris về trang bị. Hơn nữa, trong khi các đối thủ đã được phân phối phiên bản mới, mẫu xe nhà Suzuki đến thời điểm hiện tại vẫn đang bán ra thế hệ cũ tại Việt Nam.

Còn với Celerio, trong lần trả lời phỏng vấn PV Báo Thanh Niên cuối năm 2019, CEO của Suzuki Việt Nam cũng thừa nhận mẫu xe này “thiết kế đơn giản”, “không có ngoại hình quá bắt mắt”. Thậm chí, về trang bị tiện ích đại diện thương hiệu xe Nhật cũng “cảm nhận Celerio vẫn còn thiếu điều gì đó” và “đang xem xét lại để thêm vào một số trang thiết bị”.

Suzuki Celerio cần bổ sung nhiều tính năng nếu muốn “đọ sức” với những đối thủ “sừng sỏ” như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning

Ngoài những lý do “không mới” kể trên, một nguyên nhân “hi hữu” nữa khiến doanh số bán xe Suzuki thời gian gần đây khá “èo uột”. Đó là việc nhiều mẫu xe của hãng xe Nhật rơi vào cảnh khan hàng. Hy hữu là bởi dù doanh số bán tại Việt Nam không cao nhưng nhiều mẫu xe Suzuki lại gặp nhiều khó khăn trong việc đáp ứng nguồn cung.

Trước đó, hồi cuối năm 2019, mẫu sedan hạng B Ciaz đã phải tạm ngưng phân phối tại Việt Nam do chưa nhập được hàng. Trong khi Ertiga cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự. Cũng trong lần trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên cuối năm ngoái, liên quan đến mẫu MPV 7 chỗ này, sếp của Suzuki Việt Nam cho biết, lượng đơn hàng của Ertiga đang vượt quá khả năng cung cấp của hãng. Vị này cũng khẳng định, Suzuki Việt Nam đang nỗ lực để đảm bảo số lượng cung cấp.

Dù đại diện Suzuki Việt Nam khẳng định sớm đưa Ciaz thế hệ mới về nước nhưng đến hiện tại mẫu xe này vẫn “bặt vô âm tín”

Trước đó, đại diện hãng xe Nhật cũng thông báo về việc Suzuki đang lên kế hoạch nhập lô hàng Ciaz mới, đồng thời bày tỏ mong muốn khách hàng Việt sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khi quý I.2020 đã khép lại, trước những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, hãng xe Nhật vẫn chưa có bất kì động thái nào để “đáp” lại kỳ vọng từ khách hàng. Và xem ra, trong vài tháng tới, Suzuki khó thoát khỏi tình trạng “ẩm ương” doanh số như hiện tại.