Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia vào Việt Nam giảm 50%

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 8.2021, các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 10.179 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch đạt 222,4 triệu USD. So với tháng 7.2021, lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm 4.228 xe tương đương 29,3%, trong khi kim ngạch giảm 23,5%.

Bên cạnh đó, một dòng xe vốn hút khách như Mitsubishi Xpander bản số tự động AT, Ford Ranger - trước đây nhập khẩu đã chuyển sang lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Cụ thể, toàn bộ các phiên bản Ranger đã chuyển sang lắp ráp, mở bán tại Việt Nam từ giữa tháng 7.2021. Trong khi đó, Xpander AT phiên bản đặc biệt cũng vừa được hãng xe Nhật chuyển sang lắp ráp tại nhà máy ở Dĩ An, Bình Dương. Đây đều là hai mẫu xe bán chạy nhất trong các phân khúc xe bán tải và MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi tại Việt Nam.