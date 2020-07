Bước “chạy đà” ì ạch cùng tác động của dịch bệnh Covid-19 kéo doanh số bán ô tô tại Việt Nam giảm mạnh trong 6 tháng nửa đầu năm 2020. Theo báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cộng dồn 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh số bán xe của các thành viên VAMA giảm 31% so với cùng kì năm ngoái.

Trong đó, trong đó, ô tô du lịch giảm 32%, xe thương mại giảm 25% và xe chuyên dụng giảm 40% so với cùng kì năm ngoái. Nguyên nhân xuất phát từ đại dịch Covid-19 bùng phát sau giai đoạn nghỉ Tết Nguyên Đán dẫn đến việc Chính phủ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giãn cách xã hội để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều thương hiệu ô tô tại Việt Nam theo đó cũng bị ngưng trệ, dẫn đến doanh số bán hàng giảm mạnh.

Các mẫu mã ô tô thuộc thương hiệu Hyundai vẫn được người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2020, người Việt dã mua sắm tổng cộng 28.014 xe Hyundai các loại, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả này vẫn giúp Hyundai dẫn đầu thị trường Việt Nam sau nửa chặng đau doanh số của năm 2020. Đồng hương của Hyundai là KIA do THACO lắp ráp phân phối cũng được người tiêu dùng ủng hộ với doanh số đạt 2.553 xe, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.