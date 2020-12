Nằm trong chuỗi chương trình hướng đến mục tiêu “Ô tô an toàn hơn cho châu Phi”, mới đây tổ chức đánh giá xe mới toàn cầu - Global NCAP vừa đưa vào thử nghiệm va chạm để đánh giá một loạt các mẫu xe đang bán ở châu Phi. Trong đó, mẫu bán tải mang thương hiệu Trung Quốc - Great Wall Steed 5 xuất khẩu sang các nước châu Phi cũng được Global NCAP đưa vào thử nghiệm và đã cho kết quả khá thất vọng.

VIDEO: Chật vật tìm đất sống, xe Trung Quốc vẫn quyết thâm nhập thị trường Việt Nam

Theo đó, mẫu xe Great Wall Steed 5 được Global NCAP thử nghiệm thuộc phiên bản tiêu chuẩn, không được hãng xe Trung Quốc trang bị túi khí cũng như hệ thống chống bó cứng phanh ABS và các tính năng an toàn khác. Vì vậy, khiến cho người lái, cũng như hành khách ngồi trong xe dễ bị tổn thương hơn trong trường hợp xảy ra va chạm.

Phần đầu, chân của người nộm cũng như hành khách ngồi phía trước đập mạnh vào vô-lăng, bản táp-lô…

Cụ thể, đoạn video về thử nghiệm va chạm trực diện ở tốc độ 64 km/giờ do Global NCAP tiến hành cho thấy. Khi xảy ra va chạm, do không có túi khí an toàn nên phần đầu, chân của người nộm (thường được sử dụng trong các bài thử nghiệm va chạm ô tô – PV) cũng như hành khách ngồi phía trước đập mạnh vào vô-lăng, bản táp-lô… Trong khi đó, hành khách cũng như trẻ em ngồi ở hàng ghế sau cũng va đập vào phần tựa lưng của hàng ghế trước làm tăng nguy cơ chân thương có thể dẫn đến tử vong.

Với kết quả này, Great Wall Steed 5 không được Global NCAP đánh giá cao ở hai hạng mục bảo vệ an toàn cho người lớn, cũng như trẻ em ngồi trong xe khi xảy ra va chạm. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt các trang bị an toàn cơ bản như túi khí, phanh ABS… khiến Great Wall Steed 5 chỉ nhận được xếp hạng an toàn 0 sao từ Global NCAP.

Xe Great Wall Steed 5 trong bài thử nghiệm va chạm trực diện của Global NCAP

Trong một bài viết mới đây về vấn đề này, các phóng viên của trang Motor.1 bày tỏ: “Thật ngạc nhiên khi năm 2021 đang đến gần, nhưng những mẫu xe như Great Wall Steed 5 xuất sang các nước như Nam Phi lại không có bất kỳ túi khí nào. Không những vậy, xe còn thiếu những tính năng an toàn đã có từ lâu như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và phân bổ lực phanh điện tử (EBD)…”