Peugeot 508 cũ giá 900 triệu đồng, dành cho người thích phá cách

Peugeot 508 là dòng xe không quá đình đám tại Việt Nam nhưng nằm ở phân khúc hạng D cao cấp hơn Toyota Camry hay Honda Accord. Tại thời điểm bán ra chính hãng tại Việt Nam vào năm 2015, mẫu xe Pháp này có giá bán lên tới 1,4 tỉ đồng.

Hiện tại, nếu tìm được một chiếc Peugeot 508 cũ, người mua có thể thương lượng trong tầm giá trên dưới 900 triệu đồng. Chiếc xe trong bài viết này chưa rõ lý do gì mà vẫn còn rất mới, vừa chạy được khoảng 3.000 km nhưng chủ xe đã phải chịu lỗ hơn nửa tỉ đồng.

Dù giá trị mua mới cao hơn, nhưng Peugeot 508 cũ mất giá hơn đáng kể so với các mẫu xe đối thủ Nhật Bản

Trường Hải (THACO) định vị Peugeot 508 trên các mẫu sedan như Toyota Camry, Nissan Teana, Honda Accord và chỉ dưới E-Class của Mercedes-Benz. Khách hàng mục tiêu là những doanh nhân thích xe châu Âu và mong muốn tạo khác biệt với số đông.

Peugeot 508 sở hữu kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.830 x 1.828 x 1.456 (mm), với chiều dài tổng thể tăng thêm 38 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.871 mm, giúp Peugeot 508 mang dáng vẻ sang trọng hơn. Nắp ca-pô với các đường gân nổi bật, liên tưởng đến sóng mũi cao của sư tử, một đặc điểm không thể nhầm lẫn của Peugeot.

Nội thất Peugeot 508 được đánh giá cao bởi thiết kế và tính năng

Ngoại thất có các điểm nhấn đáng chú ý như lưới tản nhiệt mới, logo hình sư tử đưa vào trung tâm mặt ca-lăng, cụm đèn pha full-LED tự động bật/tắt và có thể thay đổi chế độ chiếu xa/gần khi vận tốc trên 25 km/giờ. Phía dưới đèn pha là dải LED chiếu sáng ban ngày với ánh sáng khá bắt mắt. Ngoài ra, đèn sương mù tự động bật sáng khi đánh lái hoặc vào cua. Xe sử dụng vành hợp kim 18 inch, dung tích khoang hành lý 545 lít.

Nội thất không có nhiều thay đổi so với phiên bản trước. Peugeot 508 phiên bản mới vẫn sử dụng vật liệu cao cấp và trang bị những tính năng hiện đại, bổ sung màn hình cảm ứng ngay giữa bảng điều khiển trung tâm, góp phần gia tăng sự tiện nghi và sang trọng. Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng cùng hệ thống hỗ trợ thắt lưng chỉnh điện 4 hướng.

Hàng ghế sau rộng rãi như các dòng xe hạng D khác

Vô lăng tích hợp các nút bấm chức năng như điều chỉnh âm thanh, nghe nhận cuộc gọi, cài đặt thông số, hạn chế tốc độ. Một màn hình cảm ứng 7 inch được đặt giữa bảng điều khiển trung tâm, bên cạnh các tính năng giải trí khác như đầu CD, hỗ trợ kết nối USB, Aux, Bluetooth, dàn âm thanh 10 loa JBL. Xe cũng được trang bị cửa sổ trời, hệ thống điều hòa có khả năng tùy chỉnh 4 vùng nhiệt độ riêng biệt, rèm che nắng phía sau.

Tính năng an toàn trên xe bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, EDB, EBA, cân bằng điện tử ESP, chống trượt ASR, khởi hành ngang dốc, khóa an toàn trẻ em, phanh tay điện tử. Bên cạnh đó, Peugeot 508 2015 còn được trang bị cảm biến áp suất lốp, hệ thống cảnh báo điểm mù và camera lùi tiêu chuẩn góp phần gia tăng tính năng an toàn cho người sử dụng.

Thiết kế tổng thể Peugeot 508 đậm chất châu Âu

Mẫu sedan này vẫn sử dụng động cơ 1.6L tăng áp, công suất cực đại 156 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 240 Nm tại vòng tua thấp 1.400 - 4.000 vòng/phút. Hộp số tự động 6 cấp với 3 chế độ lái bao gồm bình thường, thể thao và đường tuyết.