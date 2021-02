Tổng doanh số bán các mẫu mã thuộc phân khúc sedan hạng B trong năm 2020 chiếm 73.260 xe, tăng 6.405 xe so với năm 2019

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của các nhà sản xuất cho thấy, tổng doanh số bán các mẫu mã thuộc phân khúc sedan hạng B trong năm 2020 chiếm 73.260 xe, tăng 6.405 xe so với năm 2019 và chiếm 18% tổng doanh số thị trường. Đây cũng là một trong số ít phân khúc ô tô vẫn duy trì đà tăng trưởng doanh số trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trong khi đó, lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ hạng A gồm các mẫu VinFast Fadil , Hyundai Grand i10, KIA Morning, Honda Brio, Toyota Wigo, Suzuki Celerio… đạt tổng cộng 47.481 xe, xếp thứ 2 trong số những phân khúc ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2020. Tiếp theo là phân khúc Crossover hạng C (với các mẫu mã như Honda CR-V, Mazda CX-5 , Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander...) đạt 3.9257 xe.

Phân khúc sedan hạng C (gồm Mazda3, KIA Cerato, Toyota Corolla, Hyundai Elantra, Honda Civic) xếp thứ 4 với tổng doanh số đạt 30.854 xe... Trong khi đó, lượng tiêu thụ xe MPV phổ thông 5+2 chỗ như Mitsubishi Xpander , Suzuki Ertiga, Toyota Avanza... đang co xu hướng sụt giảm, chỉ đạt 30.628 xe trong năm 2020, giảm 5.839 xe so với năm 2019.