Porsche 911 trải qua 8 năm tuổi có giá bán hơn 4 tỉ đồng

Tại thời điểm năm 2012, Porsche 911 về Việt Nam có giá bán dao động từ 5,6 - 7,2 tỉ đồng tùy vào trang bị và các phiên bản động cơ. Chiếc xe đang được rao bán lại là phiên bản động cơ tiêu chuẩn với giá "thách cưới" hơn 4 tỉ đồng.

Porsche 911 được xem là dòng xe khá giữ giá vì kiểu dáng không lỗi thời ngay cả khi so với xe đời mới. Hơn nữa những chiếc xe thể thao của Porsche thường nổi tiếng bền bỉ.

Ở Porsche 911 Carrera đời 2012, thân xe được chế tạo chủ yếu từ nhôm và thép siêu bền đã góp phần làm giảm tổng trọng lượng xe thấp hơn 45 kg so với thế hệ Porsche 911 đời trước. Nhờ vậy, tốc độ cùng khả năng tăng tốc của 911 Carrera mới vượt trội so với trước đây, đồng thời làm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu khi bản tiêu chuẩn chỉ mất 8,2 lít xăng cho quãng đường dài 100 km, ít hơn 16% khi so sánh với phiên bản cũ.

Porsche 911 nổi tiếng là mẫu xe hoạt động bền bỉ theo thời gian

Trang bị sức mạnh cho Porsche 911 2012 động cơ Boxer 6 xi lanh dung tích 3,4 lít có công suất 350 mã lực, kết hợp cùng hộp số 7 cấp ly hợp kép PDK do chính Porsche phát triển.

Đặc biệt, 911 Carrera 2012 là mẫu xe đầu tiên của Porsche được áp dụng công nghệ “chạy trớn” hoàn toàn mới mẻ nhằm tiết kiệm nhiên liệu hơn nữa. Với hệ thống này, mỗi khi xe có thể di chuyển mà không cần lực đẩy (chẳng hạn như khi xuống dốc) hoặc người lái rà phanh nhẹ thì động cơ sẽ tạm tắt trong khi xe vẫn duy trì tốc độ nhờ động năng sẵn có.

Không gian nội thất vẫn giữ kiểu dáng bảng điều khiển trung tâm dốc lên phía trước và cần số được nâng cao. Cụm đồng hồ năm ống tròn đều có màn hình đa chức năng độ phân giải cao trong mỗi ống, đồng hồ đo vòng tua động cơ nằm ở giữa.

Nội thất Porsche 911 sau 8 năm sử dụng vẫn còn khá mới

Ngoài ra, với hệ thống kiểm soát khung gầm chủ động, 911 Carrera mới vận hành an toàn hơn dù đang vận hành ở tốc độ rất cao bởi độ nghiêng thân xe mỗi khi vào cua được giảm đi đáng kể.

Nếu chưa đủ khả năng tài chính để sở hữu một chiếc Porsche 911 đời 2020 thì phương án mua xe cũ đời 2012 cũng là lựa chọn hợp lý khi mẫu xe này cho đến hiện tại vẫn còn hấp dẫn bất kỳ tín đồ xe thể thao nào trên toàn cầu.