Quyết đấu ô tô ‘nội’, xe nhập khẩu mẫu mã mới tràn vào Việt Nam

Không còn ồ ạt đổ bộ như những tháng trước, số lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam tháng 6.2020 tiếp tục xu hướng sụt giảm nhưng lại khá đa dạng với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6.2020 các doanh nghiệp (DN) kinh doanh ô tô tại Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 3.552 xe ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng giá trị đạt 97,9 triệu USD. So với tháng 5.2020, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm 27% tương đương 1.314 xe, trong khi giá trị nhập khẩu giảm 11,1 triệu USD.

Nguyên nhân là do sức mua ô tô trên thị trường có xu hướng sụt giảm kể từ đầu năm. Thống kê của VAMA cho thấy ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong 6 tháng đầu năm 2020, chỉ đạt 107.183 xe ô tô các loại, giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số xe nhập khẩu giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.