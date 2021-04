Cuộc đua doanh số bán hàng giữa các mẫu xe sedan hạng C tại Việt Nam vừa bước qua giai đoạn chạy đà sau khi quý I.2021 vừa khép lại. Xét ở khía cạnh nhà sản xuất, phân phối, Trường Hải (THACO) với bộ đôi KIA Cerato , Mazda3 lắp ráp tại Việt Nam vẫn đang thống trị phân khúc này. Tuy nhiên, với những diễn biến trên thị trường ô tô Việt Nam thời gian qua, vị trí xếp hạng theo doanh số giữa các mẫu sedan hạng C đang dần thay đổi.

Ở cuộc đua giành vị trí dẫn đầu, Mazda3 đã “tăng tốc” trong tháng 3.2021 với doanh số bán đạt 533 xe, nhiều hơn KIA Cerato (469 xe) chỉ 64 xe. Với kiểu dáng thời trang, đầy ắp trang bị trong khi giá bán khá cạnh tranh, cả Mazda3 và KIA Cerato đều đang cho thấy sức hút trên thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, khép lại quý I.2021, KIA Cerato đang là mẫu xe được nhiều người Việt lựa chọn nhất khi đạt tổng cộng 1.698 xe đến tay khách hàng, nhỉnh hơn chỉ 332 xe so với Mazda3.

Cách biệt không quá lớn khi cuộc đua mới chỉ qua giai đoạn chạy đà hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí số 1 phân khúc sedan hạng C giữa Mazda3 và KIA Cerato.

Vị trí thứ 3 thuộc về Honda Civic – mẫu xe nhập khẩu duy nhất ở phân khúc này. Sau quý I.2021, Honda đã bán ra thị trường 824 xe Civic. Trong khi đó, Hyundai Elantra đã qua mặt Toyota Corolla Altis để vươn lên cạnh tranh vị trí thứ 3 cùng với Honda Civic.

Tổng doanh số bán Toyota Corolla Altis chỉ đạt 374 xe sau quý I.2021, xếp bét bảng trong số các mẫu sedan hạng C đang phân phối tại Việt Nam. Từ một mẫu xe vốn được xem là “vua doanh số”, Toyota Corolla Altis đang “đội sổ” ở phân khúc sedan hạng C. Nắm lợi thế về thương hiệu, cũng như niềm tin đã được khẳng định với người tiêu dùng suốt gần 15 năm tại thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, việc chỉ thay đổi nhỏ giọt, trong khi các đối thủ khác không ngừng lột xác... chính là lý do khiến Toyota Corolla Altis mất dần sức hút.