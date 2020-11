Trong số này, những cái tên gạo cội từng được xem là “hàng hot” một thời như Honda Civic, Toyota Corolla Altis… đang dần đánh mất vị thế vốn có, khiến cuộc đua đến ngôi vương “Sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam” chỉ còn là màn so găng nội bộ giữa KIA Cerato và Mazda3 – đều do Trường Hải ( THACO ) lắp ráp, phân phối.

Tổng lượng xe sedan hạng C bán tại Việt Nam tháng 10.2020 đạt 3.530 xe, tăng 706 xe so với tháng 9.2020

Số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho thấy, tổng lượng xe sedan hạng C bán tại Việt Nam tháng 10.2020 đạt 3.530 xe, tăng 706 xe so với tháng 9.2020. Điều này xuất phát nhu cầu mua sắm ô tô có xu hướng gia tăng cùng với chính sách ưu đãi, giảm giá của nhà sản xuất, đại lý phân phối.

Cụ thể, trong tháng 10.2020, doanh số bán Cerato đạt 1.528 xe, tăng 512 xe so với tháng 9.2020. Thành tích này giúp KIA Cerato kéo dài mạch tăng trưởng và trở thành mẫu sedan hạng C duy nhất góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất tháng 10.2020 . Bên cạnh đó, mức tăng trưởng trong tháng 10.2020 giúp KIA Cerato cũng cố vị trí dẫn đầu trong cuộc đua đến ngôi vương sedan hạng C bán chạy nhất Việt Nam năm 2020. Doanh số bán mẫu sedan hạng C của KIA trong tháng vừa qua nhiều hơn 498 xe so với Mazda3 (đạt 1.030 xe).