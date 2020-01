Kẻ ở ồn ào, người đi lặng lẽ

Những thay đổi trong thị hiếu của người tiêu dùng cùng sự trỗi dậy của những dòng xe Crossover hay MPV cỡ nhỏ đang dần tác động nhiều đến những phân khúc khác tại thị trường Việt Nam, trong đó có sedan hạng C. Bằng chứng là năm 2019 vừa qua, “chiến địa” này bắt đầu giảm doanh số và chứng kiến nhiều biến động. Trong đó, đáng chú ý là việc hai mẫu xe “gạo cội” một thời là Ford Focus và Chevrolet Cruze đã chính thức “dừng cuộc chơi” tại “dải đất hình chữ S”.

Chevrolet Cruze và Ford Focus rút lui khỏi thị trường Việt vì doanh số “ế ẩm”

Chevrolet Cruze rút lui “lặng lẽ” hồi tháng 3.2019 sau khi GM Việt Nam chuyển giao nhà máy và hệ thống đại lí, dịch vụ cho VinFast. Trong khi đó, Focus cũng có cuộc chia tay “không cờ không trống” hồi tháng 10, thời điểm Ford Việt Nam chính thức dừng lắp ráp tại nhà máy ở Hải Dương. Cả hai mẫu xe “quen mặt” này trước khi chính thức dừng bán tại Việt Nam đều có chung tình cảnh “ế ẩm”. Trong khi Cruze chỉ bán “cầm hơi” với vỏn vẹn 7 xe trong 3 tháng đầu năm thì Focus trước khi “rời đi” cũng chỉ đạt doanh số cộng dồn 1.209 xe sau 10 tháng, trung bình mỗi tháng chỉ trên dưới 100 xe.

Trái ngược với sự “lặng lẽ” của hai mẫu xe nhà Ford và Chevrolet, những cái tên còn lại trong phân khúc sedan hạng C gồm Mazda3 sedan, Kia Cerato, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và Hyundai Elantra lại có một năm khá “ồn ào”. Bên cạnh cuộc đua gay cấn về doanh số và giá bán, năm 2019 cũng là năm mà các mẫu xe sedan hạng C này đua nhau “làm mới mình” bằng việc trình làng những phiên bản nâng cấp.

Hàng loạt mẫu xe “làm mới mình” khi tung phiên bản mới tăng sức cạnh tranh

Sau khi TC Motor châm ngòi cho cuộc đua mẫu mã bằng Elantra bản nâng cấp, Trường Hải (THACO) cũng không chờ lâu khi tung KIA Cerato thế hệ mới ra thị trường. Honda sau đó tiếp sức cho Civic với việc bổ sung phiên bản RS cá tính hơn. Gần đây nhất là Mazda3. Mẫu xe “đình đám” nhất phân khúc tiếp tục “thị uy” khi trình làng thế hệ mới vào tháng 11 với hàng loạt công nghệ hiện đại.

Mẫu xe được chờ đợi Toyota Corolla Altis vẫn chưa ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam

“Nốt trầm” duy nhất trong cuộc chiến mẫu mã là Toyota Corolla Altis. Trong khi người tiêu dùng Việt chờ đón một diện mạo mới của mẫu xe này thay thế cho mẫu cũ đã khá “nhàm chán” khi bán ra suốt 3 năm qua, hãng xe Nhật vẫn “bình chân như vại” và chưa có thay đổi nào đáng kể để tăng sức cạnh tranh cho Altis. Tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 diễn ra hồi cuối tháng 10, dù có nhiều đồn đoán về việc Toyota Việt Nam sẽ đưa Altis thế hệ mới về phân phối. Tuy nhiên, cuối cùng liên doanh Nhật lại phủ nhận thông tin trên. Và khi các thị trường lân cận trong khu vực đều đã ra mắt Altis mới, đến thời điểm hiện tại, khách Việt vẫn “mòn mỏi” chờ đợi.

Doanh số giảm đều, Mazda3 sedan vẫn thống trị

Như đã đề cập, sự trỗi dậy của những dòng xe Crossover hay MPV cỡ nhỏ đang tác động nhiều đến nhiều phân khúc xe khác tại thị trường Việt Nam, trong đó có sedan hạng C. Bằng chứng là sự sụt giảm doanh số của phân khúc này trong năm 2019. Theo số liệu báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, cộng dồn cả phân khúc sedan hạng C đạt doanh số 38.440 xe. Con số này giảm gần 5.000 xe, tương đương gần 12% so với năm 2018. Đáng chú ý, sự “thụt lùi” doanh số của những mẫu xe xe sedan hạng C diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt năm 2019 vẫn đạt sự tăng trưởng tốt. Số liệu thống kê cho thấy, kết thúc năm 2019, toàn thị trường ô tô Việt bán ra tổng cộng 401.890 xe các loại, tăng khoảng 40% so với năm 2018.

Bộ đôi xe nhà THACO vẫn “bá chủ” phân khúc sedan hạng C với hơn 61% thị phần

Xét từng mẫu xe, Mazda3 sedan như thường lệ vẫn là mẫu xe dẫn đầu phân khúc. Năm vừa qua, mẫu xe của THACO đạt lượng xe bán ra 12.172 xe (giảm gần 10% so với năm 2018). Trong khi đó, xếp ở vị trí thứ 2 trong thống kê doanh số sedan hạng C 2019 không ai khác ngoài Kia Cerato. “Người anh em” của Mazda3 sedan năm qua cũng duy trì mức doanh số cao với 11.313 xe bán ra, giảm nhẹ 3% so với năm trước đó.

Đáng nói, sự “thăng hoa” của bộ đôi Mazda3 sedan và Kia Cerato tiếp tục giúp THACO thao túng phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam năm qua khi chiếm đến hơn 61% thị phần. Bởi những mẫu xe còn lại đều bị “rớt lại” với khoảng cách doanh số khá xa.

Honda Civic dù “tích cực” giảm giá vẫn chưa thể bứt phá như kì vọng

Cụ thể, hai mẫu xe được xem là “tượng đài” một thời là Toyota Corolla Altis và Honda Civic năm 2019 khá “ì ạch” khi bán ra lần lượt 3.093 xe và 3.277 xe. Trong khi Ford Focus trước khi “dừng cuộc chơi” vào tháng 10 cũng chỉ “bán nốt” được 1.209 xe, Chevrolet Cruze tống khứ hết hàng tồn cũng chỉ còn đúng 7 xe để bán.

Khá khẩm nhất là mẫu xe của TC Motor - Hyundai Elantra. Cộng dồn 12 tháng của năm 2019, mẫu xe Hàn bán ra 7.376 xe. Doanh số cũng được xem là kỉ lục của Elantra tại Việt Nam. Mặc dù vậy, nếu so với con số lần lượt 12.172 xe và 11.313 xe của Mazda3 sedan và Kia Cerato cũng “chẳng thấm vào đâu”.