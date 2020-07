Sedan hạng D: Cuộc đua ‘trẻ hóa’, Mazda6 thách thức Toyota Camry

Sau cuộc “thanh lọc” lực lượng suốt gần 5 năm qua, với sự rút lui của Nissan Teana, Hyundai Sonata hay cái tên mới lạ Renault Talisman... Phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam giờ đây chỉ còn lại tên tuổi gạo cội như Toyota Camry Honda Accord , Mazda6 hay KIA Optima ... Tất cả, cùng đang bước vào một cuộc đua mới.

Với mục tiêu xóa bỏ quan niệm sedan hạng D già cỗi vốn đã ăn sâu vào suy nghĩ của người tiêu dùng ô tô Việt Nam, đồng thời mở rộng phạm vị tiếp cận sang nhóm khách hàng trẻ... Toyota Camry, Honda Accord và đặc biệt là bản nâng cấp Mazda6 2020 đang nổi lên như một hiện tượng trong cuộc “chạy đua” lột xác thiết kế, cải tiến công nghệ... để “khẳng định” vị thế.

Các mẫu ô tô sedan hạng D tại Việt Nam đang dần "trẻ hóa"

Lột xác thiết kế

Quay ngược bánh xe thời gian khoảng 5 năm về trước, ô tô sedan hạng D vốn là phân khúc giúp các hãng xe tại Việt Nam làm đa dạng thêm danh mục sản phẩm. Bởi xét về doanh số, sedan hạng D với giá bán vào khoảng 1,2 tỉ đồng không thể sánh ngang sedan hạng B , C hay các dòng SUV , Crossover vốn được xem là xu thế mới trong lựa chọn của khách hàng.

Ngoại trừ “kẻ đến sau” - Mazda6 vốn mang hơi hướng trẻ trung. Honda Accord, Toyota Camry...lúc đó vẫn mang phong cách quá già cỗi và chủ yếu là lựa chọn của nhóm khách hàng trung niên hay có chăng là giới doanh nhân cần 1 chiếc sedan tiền tỉ “tiệm cận” xe sang để thể hiện đẳng cấp.

Các hãng xe đang nỗ lực làm mới mẫu mã thuộc phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam

Tuy nhiên, với một thị trường ô tô đầy tiềm năng và nhóm khách hàng tiêu dùng trẻ tuổi chiếm đa số như ở Việt Nam, để một sản phẩm có thể tồn tại và phát triển... việc đổi mới theo xu thế thời cuộc luôn là điều tất yếu. Sau cuộc đào thải ồ ạt diễn ra trong giai đoạn 2015 - 2018 với sự rút lui của hàng loạt tên tuổi, các hãng xe còn lại tham gia phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam như Mazda, Toyota, Honda, KIA... hơn ai hết, đều hiểu rõ việc phải thay đổi để thích nghi.

Để rồi, Toyota Camry chính là mẫu xe mở màn cho xu hướng “trẻ hóa” mẫu mã ở phân khúc sedan hạng D. Tháng 4.2019, thế hệ mới với thiết kế mang hơi hướng trẻ trung, thể thao hơn... bất ngờ được Toyota Việt Nam tung ra thị trường. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục lắp ráp trong nước, Toyota Việt Nam đã chuyển hướng sang nhập khẩu Camry. 6 tháng sau đó, đến lượt Honda tung ra thế hệ mới của Accord tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2019 . Tương tự Toyota Camry, Honda Accord mới cũng lột xác về diện mạo theo hướng hiện đại, thể thao và thời trang hơn so với thế hệ cũ vốn bị chê quá già cỗi.

Toyota Camry thể hiện xu hướng trẻ hóa mẫu mã ở phân khúc sedan hạng D

Mới đây, Mazda thông qua đối tác Trường Hải (THACO) cũng trình làng bản nâng cấp Mazda6 2020 . Dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 3 nhưng Mazda6 2020 sở hữu hàng loạt thay đổi về ngoại nội thất, giúp mẫu xe này trở nên trẻ trung hiện đại, phong cách và lịch lãm hơn. Mẫu sedan đầu bảng của Mazda tại Việt Nam được hãng xe Nhật Bản chăm chút từng đường nét thiết kế từ diện mạo, công nghệ đèn pha LED, các tính mới cho tới… màu sơn ngoại thất - vốn là thứ tạo ra sức hút khó cưỡng trên các mẫu xe Mazda mới đối với nhóm khách hàng trẻ.

Vẫn giữ nguyên kích thước thiết kế với trục cơ sở ở mức 2.830 mm, khoảng sáng gầm 165 mm - cao nhất trong phân khúc sedan hạng D hiện nay tại Việt Nam… Mazda6 không chỉ đáp ứng tiêu chí, rộng rãi, thoải mái cho người lái cũng như hành khách, mà còn cho thấy nét lịch lãm về kiểu dáng khi áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO thế hệ mới đặt trưng của Mazda.

Bản nâng cấp giữa vòng đời của Mazda6 sở hữu hàng loạt thay đổi về ngoại nội thất

So với hai mẫu xe đồng hương, phong cách của Mazda6 không chỉ hướng đến nhóm khách hàng trung niên mà còn phù hợp với giới trẻ, giới doanh nhân theo đuổi phong cách thời trang, lịch lãm.

Với sự lột xác về diện mạo thiết kế của những kẻ tiên phong trong xu hướng trẻ hóa như Mazda6, Toyota Camry, Honda Accord thế hệ mới... những ai vốn cho rằng sedan hạng D già cỗi, giờ đây có lẻ phải thay đổi quan điểm.

Đầy ắp tính năng công nghệ

Cùng với việc trẻ hóa về thiết kế, công nghệ, tính năng mới chính là yếu tố quyết định để những mẫu sedan đầu bảng của các hãng xe phổ thông tại Việt Nam có thể giữ chân nhóm khách hàng trung niên, cũng như tạo sức hút với khách hàng trẻ hay giới doanh nhân...

Bản nâng cấp Mazda6 2020 có tùy chọn nội thất bọc da Nappa, trang bị chức năng thông hơi, làm mát hàng ghế trước, sạc không dây

Chính vì vậy, dường như tất cả các tính năng, công nghệ đặc trưng nhất đều được các hãng xe trang bị cho các mẫu sedan hạng D như Mazda6, Toyota Camry, Honda Accord... nhằm thu hút khách hàng và “phô trương” thế mạnh cạnh tranh so với đối thủ.

Để mang đến không gian thoải mái cho khách hàng cũng như người lái, Toyota Camry, Honda Accord... trang bị cửa sổ trời, rèm che nắng, nội thất bọc da và hầu hết hệ thống như ghế ngồi, điều hòa, hệ thống giải trí đều chỉnh điện hoặc tích hợp trên màn hình cảm ứng. Trong khi đó, với bản nâng cấp Mazda6 2020 hãng xe Nhật Bản còn chịu chơi hơn khi cung cấp tùy chọn nội thất bọc da Nappa, trang bị chức năng thông hơi, làm mát hàng ghế trước, sạc không dây cho các thiết bị di động và dàn âm thanh lên tới 11 loa Bose.

Khoang nội thất Honda Accord thế hệ mới

Bên cạnh đó, hầu hết các dòng sedan hạng D hiện nay đều được các nhà sản xuất tích hợp hàng loạt công nghệ an toàn như cảnh báo điểm mù, phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi, cảnh báo làn đường, màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái, cảm biến trước/sau kết hợp camera lùi và từ 6 túi khí trở lên. Thậm chí, với Mazda6 2020, khách hàng còn có thể trang bị thêm một số tùy chọn như hệ thống hỗ trợ phanh thông minh trước/sau, điều khiển hành trình tích hợp Radar và hệ thống cảnh báo người lái tập trung...

Khả năng vận hành của các mẫu sedan hạng D cũng được nhà sản xuất chú trọng khi nỗ lực nâng cấp hệ thống động cơ, hộp số. Trong khi Honda theo đuổi xu hướng mạnh mẽ, tiết kiệm thông qua việc trang bị động cơ tăng áp 1.5 lít kết hợp hộp số CVT cho Accord, Camry trang bị động cơ 2.5 lít mới cho bản cao cấp nhất... thì Mazda cũng nỗ lực cải tiến động cơ 2.5 lít trên bản Signature Premium cho công suất lên đến 188 mã lực tương ứng Camry 2.5Q để trở thành 2 mẫu xe sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ nhất phân khúc.

Động cơ Skyactiv-G 2.5 lít trên Mazda6 2020 được cải tiến cho công suất lên tới 188 mã lực

Bên cạnh đó, Mazda6 còn tạo phong cách đặc trưng về công nghệ so với các mẫu xe còn lại khi trang bị công nghệ Skyactiv và hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus giúp người lái kiểm soát tốt nhất sự ổn định và cân bằng của xe ngay trong mọi tình huống chuyển hướng. Mẫu sedan hạng D cũng được trang bị gói an toàn i-Activsense…

Mazda6 2020 thách thức “vua doanh số” Toyota Camry

Ở thời điểm hiện tại, Toyota Camry vẫn đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua doanh số. Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), kết thúc 5 tháng đầu năm 2020, doanh số bán Toyota Camry đạt tới 1.745 xe. Trong khi Mazda6 đạt 510 xe (chủ yếu phiên bản cũ) và Honda Accord đạt 80 xe…

Toyota Camry vẫn đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua doanh số

Tuy nhiên, so với hai đối thủ Toyota Camry, Honda Accord vốn đã chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Mazda6 2020 do THACO lắp ráp trong nước với hàng loạt thay đổi về thiết kế công nghệ đang sở hữu lợi thế về giá bán cũng như chính sách liên quan dành cho khách mua xe.

Cụ thể, theo thông tin THACO vừa công bố, 3 phiên bản Mazda6 2020 gồm 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 Signature Premium có giá bán chỉ từ 889 triệu đồng đến 1,049 tỉ đồng. Trong khi đó, giá Toyota Camry đang ở mức 1,029 – 1,243 tỉ đồng, giá bán Honda Accord thậm chí lên tới 1,319 – 1,329 tỉ đồng. Đặc biệt, với việc Mazda6 2020 lắp ráp trong nước, từ nay đến cuối năm, khách hàng mua mẫu xe này sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định 70 vừa được ban hành.

Mazda6 2020 có lợi thế cạnh tranh về giá, khách hàng mua mẫu xe này cũng được giảm 50% lệ phí trước bạ

Giá bán cạnh tranh, cộng với việc hưởng ưu đãi từ chính sách kết hợp hàng loạt thay đổi về thiết kế công nghệ... Mazda6 2020 đang nắm rất nhiều lợi thế trong cuộc đua tranh ở phân khúc sedan hạng D. Khép lại quá khứ, phân khúc sedan hạng D giờ đây đang bước vào cuộc đua mới với sự trẻ trung, hiện đại hơn. Ở đó, Mazda6 2020 hứa hẹn tạo nên không ít khó khăn đối với Toyota Camry - mẫu xe đang giữ ngôi vị “vua doanh số sedan hạng D”.