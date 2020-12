Sở hữu ngay Mercedes-Benz không tốn phí trước bạ tại Vietnam Star

Chương trình dành cho khách hàng mua các dòng xe: Mercedes-Benz C 180 và E 180. Đặc biệt với mẫu xe sedan hạng sang đầu bảng là Mercedes-Benz S 450 L cũng nhận được ưu đãi đặc biệt cùng các phần quà giá trị chỉ có tại Vietnam Star. Chương trình diễn ra từ ngày nay đến hết ngày 31.12.2020, áp dụng trên toàn hệ thống đại lý của Vietnam Star.

Với việc Chính phủ ban hành Nghị định 70/2020/NĐ-CP giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31.12.2020, Mercedes-Benz là hãng xe sang đến từ Đức bậc nhất tại Việt Nam được hưởng ưu đãi đặc biệt này.

Chương trình ưu đãi đặc biệt “Sở hữu ngay Mercedes-Benz, Không tốn phí trước bạ”

Cùng với đó, Mercedes-Benz Vietnam Star tặng thêm 50% lệ phí trước bạ còn lại dành cho khách hàng mua 2 dòng xe Mercedes-Benz C 180 và Mercedes-Benz E 180 từ nay đến hết ngày 31.12.2020, mở ra cơ hội “kép” trong việc giúp khách hàng tiết kiệm chi phí hơn để sở hữu mẫu xe Mercedes-Benz C 180 và E 180 ngay trong năm 2020 mà không tốn bất kỳ chi phí trước bạ. Thời gian này cũng cận kề cuối năm, đồng nghĩa với việc các chương trình ưu đãi kích cầu của Chính phủ dành cho xe lắp ráp trong nước cũng gần hết hiệu lực, Vietnam Star dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ diễn ra trong vòng 2 tuần cho quý khách hàng.

Mercedes-Benz C 180 lần đầu tiên ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3.2020 với giá niêm yết là 1.399.000.000 VNĐ. Đây chính là mẫu xe thay thế hoàn hảo cho phiên bản C 200 trước đây khi sở hữu trang bị và công nghệ khá tương đồng. C 180 sở hữu thiết kế trẻ trung, hiện đại và cá tính ở phần ngoại thất với đèn pha LED toàn phần thiết kế xếp lớp 2 tầng mang đến hiệu ứng 3D đẹp mắt, mâm xe kích thước 17 inch. Trong khi nội thất đầy tính lôi cuốn, tiện nghi và sang trọng dành cho chủ nhân.

Mercedes-Benz E 180 cũng được giới thiệu đến người tiêu dùng cùng thời điểm với người em C 180 trong năm 2020 với giá niêm yết là 2.050.000.000 VNĐ. E 180 là mẫu Sedan hạng sang cỡ trung hướng đến nhóm khách hàng ưa thích sự thanh lịch và sang trọng. Nếu ngoại thất của E 180 thể hiện chất sang vốn làm chuẩn mực, thì bên trong nội thất của xe lại càng sang hơn, nhờ vào các chi tiết ứng dụng chất liệu gỗ đan xen vật liệu nhôm. Ngoài ra, chất liệu da Nappa hạng sang cũng được sử dụng cho một vài chi tiết trong xe, màn hình giải trí 12,3 inch kết nối Apple Car Play/ Android Auto cực kỳ ấn tượng dành cho chủ nhân trải nghiệm.

Nội thất sang trọng, lịch lãm của Mercedes-Benz E 180

Về động cơ, cả hai mẫu xe C 180 và E 180 đều được trang bị chung động cơ là I4 1.5L tăng áp kép, cho công suất cực đại 156 mã lực mô men xoắn cực đại đạt 250 Nm từ vòng tua 1.500 vòng/phút. Xe sở hữu hệ dẫn động cầu sau và hộp số 9G-TRONIC, đi cùng 5 chế độ lái khác nhau.

Các trang bị công nghệ và an toàn cả hai xe đều khá tương đồng, như hệ thống treo tự thích ứng AGILITY CONTROL, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Active parking assist tích hợp PARKTRONIC, trang bị 7 túi khí, hệ thống cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST; hệ thống ESP Curve Dynamic Assist. Ngoài ra, E 180 có thêm tính năng Hệ thống tự động bảo vệ chủ động PRE-SAFE® và khởi hành ngang dốc…

“You Matter Always” - đúng theo tôn chỉ đó, suốt gần 2 thập kỷ hoạt động vừa qua, Vietnam Star luôn quan tâm đến những suy nghĩ, cảm xúc và sự hài lòng của khách hàng. Trải qua chặng đường 15 hình thành và phát triển vững mạnh tại thị trường xe sang Việt Nam, Vietnam Star Automobile tự hào là nhà phân phối thương hiệu xe hơi hạng sang Mercedes-Benz hàng đầu tại Việt Nam cùng với các giải thưởng lớn khác.

Showroom Mercedes-Benz Vietnam Star Phú Mỹ Hưng