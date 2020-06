Subaru Crosstrek 2021 nâng ấp động cơ mạnh hơn

Subaru Crosstrek là tên gọi khác của mẫu xe Subaru XV từng phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Đối thủ chính của Crosstrek gồm các mẫu xe crossover cỡ nhỏ như: Honda HR-V, Hyundai Kona hay Mazda CX-3.

Ở phiên bản 2021, Subaru Crosstrek sử dụng cấu hình động cơ 2.5 lít 4 xi lanh mới, thừa hưởng từ Forester, sở hữu công suất 182 mã lực, mô men xoắn 239 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và dẫn động bốn bánh toàn thời gian với nhiều chế độ lái X-Mode như đàn anh Forester hiện tại.

Subaru Crosstrek dành cho người thích sự nhỏ gọn nhưng vẫn có thể di chuyển linh hoạt ở nhiều loại địa hình

Dù các thông số trên vẫn không quá nổi bật nhưng đây vẫn là mức tăng đáng kể 20% so với thế hệ hiện tại và sẽ giúp cải thiện phần nào yếu điểm vốn bị khách hàng chỉ trích động cơ yếu hơn so với đối thủ. Động cơ 2.0 lít 4 xi lanh của mẫu xe SUV hiện tại chỉ có công suất 152 mã lực và mô men xoắn 197 Nm.

Trong khi đó, ngoại hình cũng như thiết kế nội thất của xe không thay đổi nhiều so với phiên bản cũ mà chỉ bổ sung một số màu sắc bọc ghế cho khách hàng lựa chọn, cũng như thêm một số tiện nghi mới cho phiên bản tiêu chuẩn. Crosstrek 2021 trang bị hệ dẫn động bốn bánh (AWD), khoảng sáng gầm xe 220 mm. Hệ thống giải trí bao gồm ứng dụng Android Auto và Apple CarPlay là các trang bị tiêu chuẩn.

Nội thất Crosstrek 2021 trang bị nhiều tiện nghi cao cấp so với đối thủ cùng phân khúc

Subaru Crosstrek 2021 cũng sẽ được trang bị hệ thống an toàn EyeSight giống Forester. Công nghệ an toàn EyeSight là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Hệ thống EyeSight gồm công nghệ phanh khẩn cấp Pre-Collision Braking, kiểm soát bướm ga, kiểm soát hành trình Adaptive Cruise Control, cảnh báo chệch làn Lane Departure, cảnh báo đảo làn Lane Sway Warning, hỗ trợ giữ làn đường Lane Keep Assist.

Dự kiến, Subaru Crosstrek 2021 sẽ bán ra thị trường Mỹ vào mùa hè năm nay.