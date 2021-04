Subaru Outback 2021 được 'đôn' gầm cao như xe SUV

Subaru Outback thế hệ thứ sáu mới được phát triển dựa trên Nền tảng toàn cầu mới nhất của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, sử dụng nhiều thép cường độ cao hơn để có thân xe nhẹ hơn và cải thiện độ an toàn, với độ cứng tăng tới 70%. Phiên bản Wilderness vừa ra mắt đánh dấu cấu hình Subaru Outback có khả năng vận hành đa địa hình tốt nhất trong lịch sử dòng xe này.

Ngoại thất Subaru Outback Wilderness trang bị body kit hoàn toàn mới với cản trước/sau và tản nhiệt được thay mới đồng thời nhiều chi tiết chẳng hạn tấm bảo vệ gầm trước, đèn sương mù LED, vòm bánh xe hay decal ca pô đen bóng không gây lóa được bổ sung.

Subaru Outback giờ đây có thể chạy được ở nhiều loại địa hình hơn trước

Hệ thống treo trên Outback Wilderness được nâng thêm hơn 20 mm giúp tăng khoảng sáng gầm xe tối đa lên 241 mm. Mâm hợp kim đen nhám 17 inch độc quyền đi kèm lốp đa địa hình Yokohama Geolander. Giảm xóc trước sau đều được tăng độ giãn tối đa để phục vụ mục đích vận hành off-road hiệu quả.

Nhờ có nền tảng và hệ thống treo mới cứng hơn, Subaru Outback mới hứa hẹn mang đến khả năng xử lý tốt hơn cùng sự thoải mái hơn trong suốt hành trình. Cabin cũng yên tĩnh hơn nhờ các tấm lót cứng hơn và kính chắn gió phía trước cách âm.

Động cơ mặc định được Subaru trang bị cho Outback Wilderness là loại 2.4L tăng áp 4 xy-lanh phẳng 260 mã lực, 376 Nm mô-men xoắn, hỗ trợ bởi hộp số CVT Lineartronic và hệ dẫn động 2 cầu có công nghệ kiểm soát hướng lực kéo và chế độ lái độc quyền X-Mode. Tỉ số hộp số được điều chỉnh từ 4.11:1 sang 4.44:1 để tăng mô-men xoắn tại bánh khi xe vận hành ở các số thấp, qua đó cải thiện độ bám đường lên tối đa 40%.

Khoang nội thất được nâng cấp nhiều tiện nghi và công nghệ hơn

Outback 2021 còn được cung cấp Công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight thế hệ tiếp theo của Subaru, sử dụng một cặp camera, với góc nhìn rộng gần gấp đôi so với hệ thống trước đó và phần mềm nhận dạng hình ảnh mới để vận hành 11 hệ thống an toàn chủ động. Những tính năng an toàn nổi bật bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng với hệ thống giữ làn, cảnh báo chệch làn đường và ngăn chệch làn đường…