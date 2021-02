Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng mở màn năm 2021 chứng kiến một nghịch lý, sức mua tiếp tục hồi phục nhưng doanh số bán hàng vẫn sụt giảm gần một nửa so với tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo bán hàng vừa được Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA chỉ đạt tổng cộng 26.432 xe, giảm 45% so với tháng 12.2020. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô du lịch , ô tô thương mại đều giảm khoảng 45%. Nếu cộng cả doanh số bán hàng của Hyundai (đạt 6.058 xe), trong tháng 1.2021, người Việt đã mua sắm hơn 32.000 ô tô các loại. Trong khi VinFast chưa công bố doanh số bán hàng.

Như vậy, sau những tháng hồi phục liên tiếp trong giai đoạn cuối năm 2020, thị trường ô tô Việt Nam đã “đứt mạch” tăng trưởng ngay trong tháng mở đầu năm 2021. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, diễn biến thị trường ô tô trong tháng 12.2020 và tháng 1.2021 đã có nhiều thay đổi, đặc biệt về chính sách ưu đãi đối với ô tô lắp ráp trong nước.

Theo lý giải của ông Nguyễn Quang Khải – Giám đốc kinh doanh , Phú Mỹ Ford: “Việc ô tô lắp ráp trong nước không còn được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước theo Nghị định 70/2020 NĐ-CP, cùng dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải… là một trong những lý do khiến doanh số bán ô tô trong tháng 1.2021 sụt giảm”.

Đây chính là lý do khiến lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước tháng 2.2021 chỉ đạt 14.512 xe, giảm 51%; lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng chỉ đạt 11.920 xe, giảm 35% so với tháng trước.

Nhìn toàn cục, thực tế sức mua ô tô trên thị trường tháng 1.2021 vẫn đang tiếp đà hồi phục, bởi đây là tháng cận kề Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 – theo thói quen nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt thường gia tăng…

Vì sao sức mua hồi phục, doanh số bán hàng vẫn sụt giảm?

Nếu đem ra so sánh, có thể thấy thực tế sức mua ô tô tại Việt Nam trong tháng 1.2021 vẫn đang hồi phục sau giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid-19. Theo số liệu từ VAMA, nếu so với tháng 1.2020, lượng ô tô tiêu thụ trong tháng 1.2021 tăng tới 69%. Tuy nhiên, doanh số bán hàng trong tháng 1.2021 lại giảm hơn một nửa so với tháng cuối năm 2020.

Điều này một phần xuất phát từ thực tế, nguồn cung ô tô trê thị trường trong tháng 1.2021 khô đủ để đáp ứng nhu cầu mua xe của người Việt. Như Thanh Niên đã phản ánh, từ đầu tháng 1.2021, nhiều mẫu ô tô trên thị trường đã lâm vào cảnh “cháy hàng”. Một số mẫu xe như Toyota Vios , Honda City, Ford Ecosport VinFast Fadil , KIA Seltos và một số dòng xe nhập khẩu khác… hầu hết các địa lý đều không có xe để bán khi khách hàng hỏi mua. Tình trạng này xuất phát từ chiến lược sản phẩm kế hoạch của nhà sản xuất (hãng xe) và kế hoạch kinh doanh của đại lý.

Một số mẫu mã như Toyota Vios, Ford Explorer … chuẩn bị bước vào giai đoạn nâng cấp làm mới sản phẩm vì vậy nhà sản xuất chủ động bán hết lô xe cũ còn tồn động để dọn đường cho phiên bản mới. Trong khi đó, ở một giai đoạn chuyển giao giữa năm cũ và năm mới lại đặt trong bối cảnh rủi ro cao do dịch bệnh Covid -19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các đại lý kinh doanh không giám mạo hiểm để tránh cảnh “ôm rơm nặng bụng” như năm ngoái.

Doanh số bán xe Toyota xếp thứ 3 trên thị trường trong tháng 1.2021

Giám đốc kinh doanh đại lý Toyota Lý Thường Kiệt chia sẻ: “Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp không riêng gì Toyota Lý Thường Kiệt mà nhiều đại lý ô tô khác cũng không đặt hàng quá nhiều xe từ nhà sản xuất để tránh tình trạng tồn kho tăng cao như giai đoạn đầu năm 2020”. Đây cũng là một phần lý do khiến doanh số nhiều mẫu xe vốn hút khách trên thị trưởng giảm mạnh trong tháng 1.2021.

Doanh số bán bộ đôi Hyundai Grand i10 và Accent đều giảm gần 50%, lượng tiêu thụ Toyota Vios trong tháng 1.2021 cũng giảm còn 1.345 xe, Mitsubishi Xpander đạt 2.793 xe, Ford EcoSport đạt 177, Mazda CX-5 đạt 1.016 xe, KIA Cerato đạt 917 xe.