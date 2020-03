Cuộc đua giảm giá bán nhằm tăng tính cạnh tranh giữa các mẫu xe trong phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam đang dần nóng lên sau dịp Tết Nguyên Đán.

Không còn tình trạng khan hàng đội giá vào cuối năm 2018 hay chỉ giảm giá nhỏ giọt như những thời điểm của năm 2019. Trong bối cảnh sức mua đang có dấu hiệu chững lại trong những tháng đầu năm 2020, các nhà sản xuất, đại lý phân phối càng mạnh tay giảm giá các mẫu xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Toyota tiếp tục giảm giá bán Fortuner thông qua hình thức khuyến mãi, ưu đãi một phần lệ phí trước bạ

Tương tự như cách thức đã áp dụng trong tháng 2.2020, bước sang tháng 3.2020 Toyota tiếp tục giảm giá bán Fortuner thông qua hình thức khuyến mãi, ưu đãi một phần lệ phí trước bạ. Cụ thể, khách hàng mua phiên bản Fortuner 2.4 MT 4x2, Fortuner 2.4 AT 4x2 và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị xe trong tháng 3.2020 sẽ được một phần lệ phí trước bạ

Toyota Việt Nam không công bố chi tiết giá trị gói ưu đãi nhưng thực tế tại một số đại lý Toyota, khách hàng mua một trong hai phiên bản Fortuner được ưu đãi từ 45 - 85 triệu đồng, bao gồm mức giảm trừ vào lệ phí trước bạ và một số phụ kiện. Hiện tại, Fortuner đang được Toyota phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản với giá bán từ 1,026 – 1,362 tỉ đồng. Mức giá này chưa bao gồm gói ưu đãi mà nhà sản xuất, đại lý đang áp dụng.

Hãng xe Mỹ cùng các đại lý cũng đang giảm giá cho các phiên bản Everest

Trong những năm qua, Toyota Fortuner là mẫu SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Fortuner đang bị Ford Everest thu hẹp khoảng cách về doanh số. Hãng xe Mỹ cùng các đại lý cũng đang giảm giá cho các phiên bản Everest.

Theo đó, ở thời điểm hiện tại các phiên bản Ford Everest 2019 như Trend, Ambiente hay Titanium đang được các đại lý Ford khu vực TP.HCM giảm từ 80 – 90 triệu đồng. Đây đều là những phiên bản nhập khẩu về VN vào giai đoạn cuối năm 2019. Trong khi đó, các phiên bản Everest Titanium 2020 1 cầu hoặc 2 cầu có mức giảm từ 60 – 70 triệu đồng.

Nhân viên bán hàng của đại lý Ford ở quận 2, TP.HCM cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đây là đợt giảm giá mạnh nhất của đại lý đối với các phiên bản Everest”. Thậm chí, để “chạy doanh số” một số nhân viên bán hàng sẵn sàng hy sinh một phần hoa hồng để giảm giá cho khách mua xe.

Isuzu Việt Nam giảm tới 200 triệu đồng cho bản mu-X 4x4 AT Prestige

Mạnh tay nhất trong cuộc đua giảm giá ở phân khúc SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam chính là Isuzu. Theo đó, trong tháng 3.2020, Isuzu Việt Nam phối hợp với các đại lý (D-Square) áp dụng chương trình giảm giá cho cả 3 phiên bản mu-X.

Cụ thể, bản Isuzu mu-X 4x2 MT được hãng xe Nhật áp dụng mức giá đặc biệt 779 triệu đồng trong tháng 3.2020, giảm 41 triệu đồng so với giá niêm yết. Bản mu-X 4x2 AT Prestige được bán với giá 880 triệu đồng (giảm 80 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản mu-X 4x4 AT Prestige trước đây được Isuzu niêm yết giá 1,120 tỉ đồng, nay giảm tới 200 triệu đồng.

Với chương trình giảm giá đang được áp dụng, giá bán 3 phiên bản Isuzu mu-X tại Việt Nam chỉ ở mức 779 – 920 triệu đồng, mức giá thấp nhất trong số các mẫu SUV 7 chỗ có thiết kế khung gầm theo kiểu body on fame tại thị trường Việt Nam.

Mitsubishi Việt Nam cũng tiếp tục tăng ưu đãi cho Pajero Sport

Không chỉ giảm giá, Isuzu Việt Nam còn chơi canh bạc tất tay khi tặng thêm một trong các món phụ kiện như: hộp chứa đồ, camera 360, camera hành trình , tính năng đóng/mở cửa sau tự động… cho khách mua xe trong tháng 3 tại đại lý ủy quyền D-Square.

Không chịu thua kém đối thủ, Mitsubishi Việt Nam cũng tiếp tục tăng ưu đãi cho Pajero Sport . Theo đó, bản Pajero Sport Diesel 4x2 MT được Mitsubishi áp dụng giá bán 888 triệu đồng trong tháng 2.2020, giảm 92,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Khách hàng mua một trong hai phiên bản này trong tháng 3 còn được đại lý Mitsubishi tặng thêm gói phụ kiện gồm ghế da, cánh gió, camera lùi.

Trong khi bản Pajero Sport Diesel 4x2 AT giảm 72 triệu đồng, bản Pajero Sport máy xăng 4x2 AT Premium áp dụng giá ưu đãi 1,1 tỉ đồng, giảm 60 triệu đồng so với giá niêm yết.

Chevrolet Trailblazer do VinFast phân phối cũng đang được các đại lý áp dụng ưu đãi từ 50 – 100 triệu đồng

Các phiên bản của mẫu Chevrolet Trailblazer do VinFast phân phối cũng đang được các đại lý áp dụng ưu đãi từ 50 – 100 triệu đồng. Trong khi Nissan cũng tiếp tục triển khai chương trình giảm giá kèm theo qùa tặng cho khách hàng mua mẫu Terra.

Như vậy, sau khi cải tiến nâng cấp mẫu mã, công nghệ… Ở thời điểm hiện tại hầu như tất cả các mẫu xe SUV 7 chỗ có thiết kết khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam đều lao vào cuộc đua giảm giá bán bằng nhiều hình thức khác nhau.