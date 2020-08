Không còn là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc ô tô 7 chỗ gầm cao , máy thoáng như những năm trước đây... Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 cùng với áp lực cạnh tranh từ các dòng Crossover 5+2 chỗ vừa xuất hiện khiến doanh số bán dòng xe SUV 7 chỗ có thiết kế khung gầm theo kiểu body on frame tại Việt Nam đang có xu hướng giảm mạnh.

Phân khúc này hiện đang có sự góp mặt của Toyota Fortuner , Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport , Isuzu mu-X và Nissan Terra . Điểm chung giữa các mẫu xe này là đều được nhập khẩu từ Thái Lan, có giá bán trong khoảng 800 triệu đồng đều 1,4 tỉ đồng và... doanh số bán hàng sau 7 tháng đầu năm 2020 đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân khúc SUV 7 chỗ có thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam chỉ dó chưa tới 10 mẫu xe góp mặt

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tổng lượng tiêu thụ các mẫu xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ có thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam (trừ Nissan Terra, Chevrolet Trailblazer không công bố) sau 7 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 7.239 xe, giảm hơn 4.500 xe so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến thị trường ô tô nói chung, mức sụt giảm về lượng tiêu thụ các mẫu xe thuộc phân khúc SUV 7 chỗ có thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam một phần đến từ sự phân hoá về sản phẩm và thị hiếu người tiêu dùng.

Giá bán, doanh số bán các mẫu SUV 7 chỗ tại Việt Nam

Sự xuất hiện các mẫu mã Crossover 7 chỗ hay 5+2 chỗ như Honda CR-V lắp ráp trong nước, Mazda CX-8 , thậm chí ngay cả Mitsubishi Xpander Cross, Suzuki XL7... với giá bán thấp hơn cả trăm triệu đồng... giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn ô tô 7 chỗ gầm cao . Những mẫu SUV đa dụng có thiết kế cồng kềnh lại ngốn nhiên liệu như Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport… theo đó không còn là lưạ chọn số 1 của người tiêu dùng như những năm trước đây.

Sau 7 tháng đầu năm 2020, ngay cả Toyota Fortuner – mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ có thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam cũng chỉ đạt doanh số 4.181 xe, giảm 2.461 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Ford Everest đạt 2.468 xe, giảm 1.781 xe. Mitsubishi Pajero Sport đạt 335 xe và Isuzu mu-X chỉ đạt 255 xe - ế nhất phân khúc.

Toyota Fortuner đang giảm giá, xả hàng để đón phiên bản nâng cấp

Sức mua sụt giảm khiến lượng xe SUV 7 chỗ tồn kho theo đó cũng tăng lên. Đến thời điểm này, dù đã bước sang giai đoạn cuối quý III.2020 nhưng một số đại lý vẫn còn bán các mẫu SUV 7 chỗ thiết kế khung gầm kiểu body on frame đời 2019.

Trong bối cảnh đó, hầu hết các mẫu mã đang được đại lý mạnh tay giảm giá bán nhằm xả hàng để tránh trình trạng tồn kho và mở đường cho phiên bản mới ra mắt. Toyota Fortuner sau nhiều đợt ưu đãi, giảm giá kể từ đầu năm 2020, tiếp tục được Toyota Việt Nam tiếp tục được áp dụng chương trình kích cầu. Theo đó, hãng xe Nhật tung gói quà tặng với giá trị lên đến 55 triệu đồng dành cho khách hàng mua 2 phiên bản, gồm Fortuner 2.4 MT 4x2 và Fortuner 2.4 AT 4x2.

Sau 7 tháng của năm 2020, Isuzu mu-X chỉ đạt 255 xe bán ra - ế nhất phân khúc SUV 7 chỗ

Mẫu xe bán ế nhất phân khúc Isuzu mu-X cũng đang được giảm 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua một trong 3 phiên bản 4x2 MT (số sàn), 4x2 AT (số tự động), 4x4 MT (số sàn) đến hết tháng 9.2020.

Tại các đại lý Ford, mẫu Everest cũng đang được áp dụng chương trình giảm giá suốt nhiều tháng nay. Một số đại lý Ford khu vực TP.HCM đang chào bán phiên bản Ambiente 2.0 lít MT (số sàn) 4x2, Ambiente 2.0 lít AT (số tự động) 4x2, Trend 2.0 lít AT (số tự động) 4x2 và Titanium 2.0 lít AT (số tự động) 4x2 với mức giảm từ 70 đến 120 triệu đồng so với giá niêm yết.

Phiên bản cao cấp nhất Terra 2.5L V 4WD 7AT đang được một số đại lý giảm tới 128 triệu đồng, chỉ còn 870 triệu đồng

Với Nissan Terra, mặc dù nhà phân phối đã giảm giá niêm yết về mức 848 – 998 triệu đồng (trước đây bán với giá 899 triệu – 1,098 tỉ đồng) nhưng những tháng gần đây, mẫu SUV này tiếp tục được đại lý áp dụng chính sách ưu đãi giá kèm quà tặng phụ kiện. Cụ thể, phiên bản cao cấp nhất Terra 2.5L V 4WD 7AT đang được một số đại lý giảm tới 128 triệu đồng, chỉ còn 870 triệu đồng. Hai phiên bản còn lại nhận được mức giảm từ 50 - 70 triệu đồng tùy đại lý.

Mitsubishi Việt Nam cũng đang áp dụng mức giá ưu đãi cho các phiên bản Pajero Sport số sàn 1 cầu, Pajero Sport số tự động 1 cầu ở mức từ 888 – 990 triệu đồng.

Hiện tại, phần lớn các mẫu SUV 7 chỗ có thiết kế khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam đang giảm giá bán về mức từ 800 – 1,2 tỉ đồng. Mức thấp nhất trong những năm gần đây.