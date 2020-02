SUV 7 chỗ tại Việt Nam ồ ạt giảm giá, quyết đấu Toyota Fortuner

Cục diện cạnh tranh ở phân khúc ô tô SUV 7 chỗ có thiết kết khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn. Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2020, các mẫu xe tiếp tục lao vào “cuộc đua” ưu đãi, giảm giá bán nhằm thu hút khách hàng, qua đó tạo đà tăng trưởng doanh số trong năm mới 2020.

Sau khi để Ford Everest dần rút ngắn khoảng cách doanh số trong năm 2019, Toyota liên tục áp dụng chính sách khuyến mãi nhằm giúp Fortuner cũng cố ngôi vương trong phân khúc. Fortuner cũng là mẫu xe mở màn cho cuộc đua giảm giá trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam sau dịp nghỉ Tết Nguyên Đán 2020.

Theo đó, trong tháng 2.2020 hãng xe Nhật Bản tiếp tục giảm giá bán Fortuner thông qua hình thức khuyến mãi, ưu đãi một phần lệ phí trước bạ như đã áp dụng trong tháng 1.2020. Cụ thể, khách hàng mua phiên bản Fortuner 2.4 MT 4x2 và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị xe trong tháng 2.2020 được ưu đãi, giảm giá 45 triệu đồng. Trong khi bản Fortuner 2.4 AT 4x2 được hưởng ưu đãi lên tới 85 triệu đồng.

Trước động thái của Toyota đối với Fortuner, Ford lập tức đáp trả khi tung ra chương trình khuyến mãi, giảm giá 50 triệu đồng cho 2 phiên bản Everest Ambiente. Với mức giảm này, giá bán Everest Ambiente 2.0 AT và Everest Ambiente 2.0 MT trong tháng 2.2020 chỉ ở mức 949 triệu đồng – 1,002 tỉ đồng. Trong khi các phiên bản còn lại vẫn giữ nguyên giá niêm yết từ 1,112 – 1,399 tỉ đồng.

Năm 2019, Ford Everest đã lập kỷ lục mới về doanh số bán hàng kể từ khi mẫu xe này được Ford phân phối tại Việt Nam. Cụ thể, đã có 7.852 chiếc Everest đến tay khách hàng Việt. Thành tích này giúp Everest xếp thứ 2 trong phân khúc SUV 7 chỗ có thiết kết khung gầm kiểu body on frame tại, chỉ sau Toyota Fortuner (12.667 xe).

Tương tự Ford Everest, tùy vào thời điểm khách hàng mua xe trong tháng 2.2020, nhà nhập khẩu phân phối Nissan tại Việt Nam áp dụng mứ giảm giá từ 30 – 50 triệu đồng cho bản Terra 2.5L V 4WD và 20 – 35 triệu đồng cho hai bản Terra 2.5L E và Terra 2.5L S. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản cũng tặng một số phụ kiện như camera hành trình, đầu AVN… cho khách hàng mua mẫu SUV này.

Trong khi đó, sau năm 2019 không mấy thành công về mặt doanh số, Mitsubishi tiếp tục tăng ưu đãi cho Pajero Sport. Theo đó, bản Pajero Sport Diesel 4x2 MT được Mitsubishi áp dụng giá bán 888 triệu đồng trong tháng 2.2020, giảm 92,5 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây cũng là mẫu xe có mức giảm giá cao nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ tại VN hiện nay. Trong khi bản Pajero Sport Diesel 4x2 AT giảm 72 triệu đồng, bản Pajero Sport máy xăng 4x2 AT Premium áp dụng giá ưu đãi 1,1 tỉ đồng, giảm 60 triệu đồng so với giá niêm yết.

Như vậy, ngoại trừ Isuzu mu-X, hầu như tất cả các mẫu xe còn lại trong phân khúc SUV 7 chỗ có thiết kết khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam đều giảm giá bán thông qua nhiều hình thức khác nhau trong tháng 2.2020.

Năm 2019 vừa qua, người Việt mua sắm hơn 23.000 xe SUV 7 chỗ có thiết kết khung gầm kiểu body on frame

Hiện tại, ngoài một số phiên bản của Toyota Fortuner lắp ráp trong nước, các mẫu xe còn lại thuộc phân khúc SUV 7 chỗ có thiết kết khung gầm kiểu body on frame tại Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Indonesia. Việc các mẫu xe đua nhau hạ giá bán phần nào cho thấy, “cơn bão giảm giá ô tô” vẫn chưa tan trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.