Gần 1 năm sau khi tung ra thị trường mẫu Ertiga thế hệ thứ 2 với những thay đổi đột phá về mẫu mã thiết kế, Suzuki tiếp tục bổ sung vào danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam mẫu xe thể thao đa dụng hoàn toàn mới mang tên XL7.

Được xem là một trong những dòng xe chủ lực của Suzuki, đồng thời đóng vai trò khai phá phân khúc Crossover 5+2 chỗ ngồi... Tuy nhiên, so với Ertiga, Suzuki XL7 ra mắt trong hoàn cảnh “không kèn không trống”, khi thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang vật lộn với những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Suzuki XLV cần có những thay đổi nếu không muốn rơi vào tình cảnh bám đuổi đối thủ như Ertiga

Nếu không phải là một “fan” của Suzuki và thường xuyên truy cập trang thông tin của hãng xe Nhật Bản. Có lẻ, ít ai biết rằng Suzuki XL7 vừa gia nhập thị trường, khi cách làm truyền thông, quảng bá sản phẩm của hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam vẫn không có nhiều điểm đổi mới để có thể thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Đây cũng chính là một trong những yếu tố khiến mẫu Suzuki Ertiga rất được kỳ vọng nhưng giờ đây đang chật vật khẳng định vị thế trước cái bóng quá lớn của Mitsubishi Xpander trong phân khúc xe MPV.

Tương tự như cách Mitsubishi phát triển dòng Xpander bằng biến thể Xpander Cross theo phong cách SUV/Crossover. XL7 được xem như phiên bản thể thao đa dụng Crossover của mẫu MPV – Suzuki Ertiga.

Cùng với Toyota Rush, Suzuki XL7 được xem như những cái tên đầu tiên khai phá phân khúc Crossover 5+2 chỗ ngồi có mức giá dưới 600 triệu đồng hướng đến nhóm khách hàng phổ thông. Đây cũng là điều tương tự từng được Suzuki triển khai khi đưa Ertiga khai phá phân khúc MPV phổ thông cỡ nhỏ 5+2 chỗ ngồi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2014. Đến giữa năm 2019, hãng xe Nhật trình làng Ertiga thế hệ thứ 2 và mục tiêu doanh số bán khoảng 1.000 xe/tháng.

Ertiga thế hệ thứ 2 chưa đạt được kỳ vọng mục tiêu doanh số bán hàng tại Việt Nam

Thế nhưng những gì Ertiga thế hệ thứ 2 thể hiện tại thị trường Việt Nam đến nay chỉ là sự thất vọng. Ngay từ khi ra mắt, Suzuki Ertiga thế hệ thứ 2 đã lộ khá rõ điểm yếu khi trang bị tính năng an toàn nghèo nàn so với đối thủ cùng phân khúc. Ngay cả khi Suzuki định giá bán khá cạnh tranh vẫn không đủ sức hấp dẫn khi Ertiga thiếu hụt tính năng an toàn như hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát hành trình và một số trang bị tiện ích... so với đối thủ cùng phân khúc. Vì vậy chỉ sau 6 tháng gia nhập thị trường Việt Nam, Suzuki đã tiến hành nâng cấp cho Ertiga

Thậm chí, ngay cả khi thuyết phục được một lượng khách hàng sẵn sàng xuống tiền ký hợp đồng mua xe, Suzuki vẫn khiến không ít người thất vọng khi không đáp ứng đủ nguồn cùng cũng như thời gian giao xe cho khách đặt mua Ertiga. Hãng xe Nhật Bản khiến khách hàng phải chờ đợi mòn mỏi hàng tháng trời vẫn không nhận được Ertiga. Nguyên nhân được người đứng đầu của Suzuki Việt Nam lý giải là do nhà máy sản xuất tại Indonesia không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

VIDEO: Tổng Giám đốc Suzuki Việt nam xin lỗi vì giao xe Ertiga trễ

Ngay cả khi đích thân Tổng Giám đốc Suzuki Việt Nam đã gửi lời xin lỗi, nhiều khách hàng vẫn không thể chấp nhận do đã chời đợi quá lâu. Thậm chí một số khách hàng đặt mua xe từ tháng 8.2019 nhưng đến tháng 12.2019 vẫn chưa nhận được xe đã quyết định huỷ cọc để chuyển sang đặt mua Mitsubishi Xpander. Đây cũng là một trong những lý do khiến Suzuki Ertiga dù đi trước nhưng giờ đây đang ở thế bám đuổi doanh số so với Mitsubishi Xpander. Nếu chỉ tính riêng quý I.2020, doanh số bán Mitsubishi Xpander (đạt 3.001 xe) nhiều hơn 7,3 lần so với Suzuki Ertiga (chỉ đạt 411 xe).

XL7 được Suzuki Việt Nam niêm yết giá bán 589 triệu đồng

Tương tự Ertiga, XL7 phân phối tại Việt Nam cũng được hãng xe Nhật Bản nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy sản xuất đặt ở Indonesia. Tại “xứ vạn đảo”, Suzuki XL7 đang có những bước khởi đầu khá thành công với doanh số bán hơn 2.000 xe trong tháng đầu ra mắt (tháng 2.2020 – PV).

Với danh tiếng đang tạo lập được tại Indonesia, không khó hiểu khi Suzuki XL7 đang là mẫu xe được nhiều khách hàng chờ đợi. XL7 phần nào tạo ấn tượng với mức giá 589 triệu đồng cùng hàng loạt trang bị tính năng như cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, camera lùi...

Tuy nhiên ngoài Toyota Rush, Suzuki XL7 sẽ gặp phải áp lực cạnh tranh đến từ đối thủ Xpander Cross đang rục rịch ra mắt thị trường Việt Nam. Vì vậy, những thiếu sót, chậm trễ trong chiến lược kinh doanh đều có thể khiến Suzuki phải trả giá đắt và đẩy XL7 vào thế phải chật vật bám đuổi đối thủ.

Xuất hiện trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, đang có nhiều biến động cùng với thị hiếu người tiêu dùng liên tục thay đổi... Liệu Suzuki XL7 có gặt hái được thành công hay lại đi vào vết xe đổ của Ertiga (!?) Tất cả phụ thuộc rất nhiều chiến lược cạnh tranh, kế hoạch phân phối sản phẩm cũng như dịch vụ sau bán hàng của Suzuki Việt Nam.