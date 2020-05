Trang chủ của Suzuki Việt Nam vừa cập nhật mẫu Ertiga phiên bản Sport, nhằm thay thế cho bản AT Limited trước đây với những nâng cấp chủ yếu ở công nghệ an toàn, tuy nhiên vẫn chưa thấy bổ sung hệ thống ga tự động Cruise Control như nhiều người than phiền trước đó.

Theo đó, Suzuki Ertiga Sport 2020 sẽ có thêm 2 tính năng an toàn là cân bằng điện tử (ESP) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC). Như vậy, Suzuki Ertiga đã sở hữu trang bị gần tương đương XL7 và chỉ thua đối thủ Mitsubishi Xpander ở hệ thống ga tự động (Cruise Control). Khác biệt giữa Ertiga Sport và XL7 dường như chỉ nằm ở mặt thiết kế và một số tính năng nhìn thấy được.

Trang bị trên Suzuki Ertiga Sport gần tương đương với Mitsubishi Xpander

Các trang bị khác trên Ertiga Sport 2020 vẫn giữ nguyên từ Ertiga Limited 2020, bao gồm màn hình giải trí trung tâm 10 inch, điều hòa tự động, bệ tì tay hàng ghế sau hay camera lùi. Trước đây, Suzuki Ertiga thế hệ mới nhập về Việt Nam nhưng không có hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đây là những tính năng có trên phiên bản bán ra tại Indonesia - nơi lắp ráp mẫu MPV này - nhưng lại bị cắt bỏ trên phiên bản xuất sang thị trường Việt Nam.

Động cơ xe vẫn là loại 1,5 lít có công suất 103 mã lực, mô men xoắn 138 Nm, kết hợp số tự động 4 cấp. Các tính năng an toàn cơ bản trên xe có chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cảm biến lùi và 2 túi khí. Thiết kế nội và ngoại thất Ertiga Sport cũng không khác gì Ertiga Limited.

Việc bổ sung thêm trang bị giúp Suzuki Ertiga đe dọa vị thế của Mitsubishi Xpander một cách rõ ràng hơn

Cùng với việc bổ sung 2 tính năng an toàn mới, giá Suzuki Ertiga tăng nhẹ 4 triệu, lên 559 triệu đồng. Giá cũ của Ertiga bản AT là 555 triệu đồng. So với đối thủ Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga vẫn có giá thấp hơn 61 triệu đồng.