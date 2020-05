Suzuki Việt Nam bất ngờ dừng bán Celerio

Mới đây, trang thông tin chính thức của Suzuki Việt Nam trên mạng xã hội đã thông báo mẫu Celerio chính thức hết hàng, như vậy đồng nghĩa với việc hãng xe Nhật Bản tạm dừng bán mẫu xe hạng A này tại Việt Nam.

Cụ thể, Suzuki Việt Nam thông báo mẫu xe hạng A Suzuki Celerio hiện tại đã hết hàng và chỉ còn một số mẫu xe còn tồn kho ở các đại lý. Hãng này cũng không cho biết rõ liệu có tiếp tục nhập khẩu Suzuki Celerio về Việt Nam trong thời gian tới hay không.

Nguyên nhân tạm dừng bán Suzuki Celerio được cho là đến từ việc chuẩn bị giảm thuế trước bạ 50% cho các dòng xe lắp ráp trong nước, trong khi đó Celerio lại là xe nhập khẩu, không được hưởng lợi từ chính sách này. Điều đó khiến giá bán của các mẫu xe đối thủ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 giảm xuống đáng kể, đe dọa vị thế của các đối thủ Nhật nhập khẩu như Toyota Wigo, Honda Brio hay Suzuki Celerio.

Suzuki Celerio không được hưởng lợi từ việc giảm thuế trước bạ 50% cho ô tô lắp ráp trong nước

Cạnh tranh với các mẫu xe cỡ nhỏ trong phân khúc như Kia Morning, Hyundai Grand i10, Chevrolet Spark và sắp tới là Toyota Wigo, Celerio sở hữu kích thước dài 3.600 mm, rộng 1.600 mm và cao 1.540 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.425 mm. Khoảng sáng gầm xe 145 mm, bán kính vòng quay 4.700 mm.

Thiết kế của Suzuki Celerio thể hiện tính đơn giản thực dụng của người Nhật, ưu tiên cho không gian nội thất nhưng kiểu dáng không thời trang với đèn pha halogen, mâm đúc kích thước 14 inch, kính chiếu hậu không tích hợp đèn báo rẻ.

Celerio trang bị vô lăng 3 chấu có thiết kế đơn giản không được tích hợp các phím chức năng, tay lái có thể điều chỉnh độ nghiêng, điều hòa hai vùng độc lập, đi kèm là hệ thống âm thanh giải trí 2-DIN với 4 loa, khóa cửa trung tâm, cửa sổ điện… Trang bị an toàn gồm hệ thống trợ lực điện, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái… Những tính năng chỉ ở mức cơ bản.

Doanh số bán hàng của Celerio trong nhiều tháng gần đây không đạt kết quả khả quan dù giá bán rẻ nhất phân khúc

Celerio sử dụng động cơ 3 xi lanh, dung tích 1.0 lít, công suất 68 mã lực, mô men xoắn cực đại 89 Nm, tích hợp công nghệ tự động tắt máy khi dừng xe nhằm giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và giảm lượng khí thải CO2. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Celerio ở mức 4,8 lít/100 km.

Về tính năng an toàn, Suzuki Celerio chỉ ở mức vừa đủ, gồm hệ thống trợ lực điện, phanh ABS, 2 túi khí an toàn phía trước, cảnh báo cửa bằng âm thanh, dây đai an toàn ở ghế lái.