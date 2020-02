Suzuki Vitara 2020 phiên bản giá rẻ trình làng, từ 237 triệu đồng

Tại Ấn Độ, Suzuki Viatara có tên gọi dài hơn là Maruti Suzuki Vitara Brezza do ảnh hưởng từ liên doanh với nhà sản xuất ô tô trong nước. Về cơ bản, đây vẫn là chiếc Suzuki Vitara nhưng có khác biệt về thiết kế nội ngoại thất.

Ở bên ngoài, Maruti Suzuki Vitara Brezza 2020 cải tiến tinh tế với đèn LED ban ngày đẹp mắt hơn, mâm đúc 16 inch thiết kế mới, cản trước được nâng cấp với phần đèn sương mù sáng hơn. Bên trong không có nhiều thay đổi ngoài việc bổ sung màn hình giải trí 7 inch nhiều tính năng hơn trước, đi kèm một số lựa chọn màu sắc nội thất phong phú hơn.

Suzuki bất ngờ bỏ tùy chọn động cơ dầu diesel cho Vitara tại Ấn Độ

Suzuki bỏ động cơ diesel 1,3 lít, thay bằng loại xăng 1,5 lít hiện đang có sẵn trên Ciaz và Ertiga, thay vào đó, Maruti Suzuki Vitara Brezza 2020 trang bị động cơ K15B đáp ứng tiêu chuẩn khí khải BS-VI và cung cấp 104,7 mã lực, 138 Nm mô men xoắn. Suzuki bỏ động cơ diesel 1,3 lít, thay bằng loại xăng 1,5 lít hiện đang có sẵn trên Ciaz và Ertiga, thay vào đó, Maruti Suzuki Vitara Brezza 2020 trang bị động cơ K15B đáp ứng tiêu chuẩn khí khải BS-VI và cung cấp 104,7 mã lực, 138 Nm mô men xoắn.

Maruti Suzuki Vitara Brezza 2020 là chiếc SUV nhỏ gọn trang bị động cơ hybrid nhẹ và pin kép đầu tiên tại Ấn Độ. Mẫu xe này vẫn sử dụng hộp số tự động 4 cấp, khá thất thế so với các đối thủ cùng phân hạng Hyundai Venue AT sử dụng bộ ly hợp kép 7 cấp, trong khi Ford EcoSport AT có hộp số tự động 6 cấp.