Suzuki XL7 khiến xe cũ Ertiga mất giá tại Việt Nam

Việc Suzuki XL7 được định giá khá hợp lý khiến giá xe cũ của mẫu xe anh em Ertiga tuột dốc. Cụ thể, một chiếc Ertiga 2019 sử dụng chưa tới 1 năm với quãng đường đi được 14.000 km, mang biển số TP.HCM rao bán với giá 500 triệu đồng, chưa mặc cả. Trước khi XL7 có mặt tại Việt Nam, Ertiga 2019 thường được rao bán với giá trên 500 triệu đồng, thậm chí bằng giá xe mới chưa đăng ký.

VIDEO: Suzuki XL7 có gì khác biệt so với 'đàn anh' Suzuki Ertiga?

Xe cũ Suzuki Ertiga xuống giá cũng là điều dễ hiểu bởi ngay cả xe mới của dòng này cũng được hãng giảm giá mạnh vài chục triệu đồng để tạo khoảng cách nhất định với XL7, trong khi đó mới đây Suzuki còn giới thiệu thêm Ertiga Sport với một số trang bị mới hấp dẫn hơn.

Ở thời điểm năm 2019, Suzuki Ertiga có giá bán gần 550 triệu đồng, chưa bao gồm các chi phí để xe ra biển số lăn bánh. Nếu tính cả chi phí lăn bánh ở thời điểm 2019, chủ xe mất khoảng 150 triệu đồng sau chưa đầy 1 năm sử dụng.

Xe rao bán mang biển số TP.HCM, nếu biển số tỉnh thì giá sẽ rẻ hơn khoảng 20 triệu đồng

Suzuki Ertiga 2019 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.395 x 1.735 x 1.690 (mm). Trục cơ sở 2.740 mm. So với thế hệ cũ, xe to hơn về kích thước, điều này giúp không gian nội thất mở rộng hơn. Cách thiết kế mới cũng khiến Ertiga tạo cảm giác to lớn.

Hệ thống chiếu sáng trước là Halogen, kết hợp Projector cho đèn chiếu gần. Đèn hậu, đèn phanh là đèn LED. Xi nhan trên gương hậu cũng là LED. Nét thiết kế mới khiến Suzuki Ertiga có cái nhìn thể thao hơn so với thế hệ cũ. So với đối thủ Mitsubishi Xpander, Ertiga mang nét thiết kế lành hơn và kém nổi bật hơn.

Nội thất xe lột xác hoàn toàn so với đời trước. Cách bố trí trong cabin có nhiều nét tương đồng với mẫu xe anh em Suzuki Swift. Xe có một vài chi tiết giả gỗ, bên cạnh phần lớn chi tiết làm từ nhựa.

Vô lăng 3 chấu được ốp giả gỗ và tích hợp phím Media. Màn hình trung tâm 7 inch đặt nổi hẳn ra phía trước với phần viền dày. Xe vẫn sử dụng điều hòa cơ và phanh tay cơ. Bên cạnh đó, Suzuki Ertiga còn có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe sử dụng hệ thống khởi động bằng nút bấm. Cửa gió điều hòa cho 2 hàng ghế sau được thiết kế trên đầu của hàng ghế thứ 2.

Nếu mua xe chạy lướt như chiếc Ertiga này, người mua tiết kiệm khoảng 150 triệu đồng

Khoang cabin bố trí 7 chỗ ngồi dạng 2-3-2. Tất cả ghế đều bọc nỉ, chỉnh tay. Hàng ghế 2 có thể gập lưng và trượt lên/xuống, tạo không gian cho hàng ghế cuối. Dung tích hành lý được cải thiện so với thế hệ trước, tăng lên 199 lít.

Suzuki Ertiga 2019 trang bị động cơ 1,5 lít, công suất 105 mã lực và mô men xoắn 138 Nm, kết hợp hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Trang bị an toàn trên Ertiga mới gần như không thay đổi, gồm hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), 2 cảm biến lùi phía sau và camera lùi cùng 2 túi khí trước. So với đối thủ Xpander, Ertiga không có cân bằng điện tử và ga tự động.

Trong tầm giá 500 triệu đồng, Suzuki Ertiga là mẫu xe 7 chỗ ngồi đáng cân nhắc, nhất là với khách hàng mua xe chạy dịch vụ sẽ tiết kiệm thêm một khoản chi phí đáng kể.