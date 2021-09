Tiêu thụ sedan hạng C giảm 60%, KIA Cerato dẫn đầu nhờ ưu đãi hạ giá

Tương tự các phân khúc khác trên thị trường, trong bối cảnh sức mua giảm mạnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và hiệu ứng tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng cô hồn)... Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng C với các mẫu xe KIA Cerato, Mazda3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis và Honda Civic cũng “lao dốc không phanh”.

VIDEO: 5 màn giảm giá ô tô ‘sốc’ nhất Việt Nam nửa đầu năm 2021

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor – đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 8.2021 tổng doanh số bán xe sedan hạng C chỉ đạt 595 xe, giảm 60% tương đương 883 xe so với tháng 7.2021.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, đây là tháng có lượng tiêu thụ xe sedan hạng C thấp nhất. Nguyên nhân xuất phát từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 cộng với tâm lý thắt chặt chi tiêu, hạn chế mua sắm của người Việt đối với những mặt hàng không thiết yếu và có giá trị cao như ô tô.

Tháng 8.2021 là tháng có lượng tiêu thụ xe sedan hạng C thấp nhất kể từ đầu năm nay

Đây là lý do khiến doanh số bán tất cả các mẫu xe thuộc phân khúc này trong tháng 8.2021 đều giảm mạnh. Trong đó, mẫu xe bán chạy nhất KIA Cerato chỉ đạt 393 xe, giảm 620 xe so với tháng 7.2021. Mẫu xe này được nhà sản xuất cũng như đại lý phân phối áp dụng ưu đãi giảm giá bán lên đến hàng chục triệu đồng trong tháng 8 vừa qua.

Cụ thể, 4 phiên bản KIA Cerato được THACO AUTO niêm yết giá bán 544 - 685 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế mẫu xe này được giảm giá lên tới 45 - 60 triệu đồng. Thậm chí, phiên bản MT đang giảm tiền mặt 45 triệu đồng, đưa mức giá từ 544 triệu xuống chỉ còn 499 triệu đồng, ngang ngửa các mẫu xe sedan hạng B. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua ô tô giảm mạnh, mức giảm giá này không đủ giúp KIA Cerato tránh khói cảnh sụt giảm doanh số.

Doanh số KIA Cerato chỉ đạt 393 xe trong tháng 8.2021, giảm 620 xe so với 7.2021

Trong khi đó, Mazda3 đang cho thấy dấu hiệu “hụt hơi” trong nỗ lực bám đuổi KIA Cerato. Doanh số bán Mazda3 tiếp tục giảm 104 xe, đạt 64 xe trong tháng 8.2021. Sau một thời gian dài thống trị phân khúc sedan hạng C, kể từ cuối năm 2019, Mazda3 bắt đầu mất dần sức hút và để mất vị trí số 1 vào tay KIA Cerato.

VIDEO: 5 điểm nhấn trên thị trường ô tô Việt Nam nửa đầu năm 2021

Hyundai Elantra - mẫu sedan hạng C do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam giữ vững vị trí thứ 3 với doanh số bán đạt 65 xe trong tháng 8.2021, giảm 53 so với tháng 7.2021. Kết thúc 8 tháng đã qua của năm 2021, doanh số bán Hyundai Elantra nhiều hơn 173 xe so với Honda Civic nhưng ít hơn Mazda3 (xếp thứ 2) khoảng 1.427 xe.

Hai vị trí cuối cùng vẫn thuộc về Honda Civic và Toyota Corolla Altis với doanh số bán đạt chưa tới 20 xe trong tháng 8.2021.

Doanh số bán các mẫu xe sedan hạng C tại Việt Nam tháng 8.2021 Nguồn: VAMA, TC Motor