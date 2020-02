Tourneo - chiếc xe thích hợp cho gia đình

Một “chiến mã” lý tưởng cho gia đình sẽ cần hội tụ những tiêu chuẩn gì? Đó hẳn không chỉ là chiếc xe chạy khỏe, chạy êm và tiện nghi, nó còn phải đáp ứng những yêu cầu về không gian rộng rãi, linh hoạt để cả nhà cùng tận hưởng những chuyến xê dịch đầy hứng khởi. Hãy xem Tourneo mang lại những cảm xúc đặc biệt gì cho gia đình anh Toản (TP.HCM) nhé!

Ngoại hình Tourneo được thiết kế theo phong cách “dramatic”, toát lên vẻ thể thao và mạnh mẽ. Những đường nét thiết kế sắc sảo, khỏe khoắn, chắc chắn, đúng “chất” Ford.

Trái ngược với ngoại thất đơn giản, chắc khỏe, nội thất của Tourneo gây ấn tượng mạnh bởi sự tiện nghi. Tourneo sở hữu không gian rộng rãi với kích thước ngang tới hơn 2m, và nhờ sự linh hoạt nên khoang hành lý có thể mở rộng tối đa, nhờ đó có thể thoải mái chứa đồ cho các chuyến đi dài.

Ghế ngồi êm ái, chỗ để chân cực kỳ thoải mái

Tourneo như thể được sinh ra là để phục vụ cho các chuyến đi gia đình, vì thế các hành khách có cảm nhận rất thư giãn với ghế ngồi cao và êm ái, không gian để chân rất rộng rãi, có thể chìm vào giấc ngủ khoan khoái như trên giường nhà. Với một chuyến đi gia đình, sự rộng rãi, êm ái và thoải mái luôn được đánh giá cao.

Tourneo có hệ thống giải trí rất tiện nghi cho cả gia đình

Tourneo chăm chút các thành viên trong gia đình từng chi tiết nhỏ, hệ thống giải trí tiện nghi, máy lạnh riêng cho hành khách phía sau cùng chỗ sạc pin riêng, cửa sổ trời để gia đình có thể mở ra lấy sáng và không khí bên ngoài.

Tourneo sở hữu 6 túi khí để bảo vệ cả gia đình

Còn với người lái thì sao? Tourneo được nhận xét là có khoang lái rất rộng rãi. Với người cầm lái, độ an toàn là điểm ưu tiên hàng đầu, bởi vậy sẽ yên tâm khi điều khiển chiếc xe gia đình này: Tourneo có tới 6 túi khí, nên có thể coi là điểm cộng vượt trội về an toàn so với các xe cùng phân khúc.

Một chiếc xe có vẻ ngoài to lớn, cồng kềnh, liệu có làm cho người lái gặp chút khó khăn khi muốn tăng tốc? Hãy nghe anh Toản nhận xét: “Lái xe từ Sài Gòn ra mấy cung đường ở ngoài, mỗi lần vượt xe khác động cơ cực kỳ mạnh, rất ấn tượng…”. Tourneo có được ưu điểm đó là nhờ ưu thế của động cơ 2.0L Ecoboost cực khỏe, công suất có thể lên tới 203 mã lực tại vòng tua máy 5.500 vòng/phút và lực mô-men xoắn cực đại 300 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Đây còn là mẫu xe duy nhất trong phân khúc MPV được trang bị hệ thống treo sau dạng khí nén, cho xe vận hành cực kỳ êm ái cho dù xe có chở tối đa đồ đạc và hành khách.

Tourneo cho gia đình những trải nghiệm xê dịch độc đáo hơn

Có thể nói, sở hữu chiếc Tourneo sẽ đem đến cho cả gia đình những trải nghiệm sống phong phú hơn. Những chuyến đi xa cùng Tourneo trở nên thú vị hơn, tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. “Đam mê thì ai cũng có nhưng với tôi mỗi chuyến đi sẽ đặc biệt hơn khi có sự đồng hành cùng gia đình,” anh Toản nhận xét.