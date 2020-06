Toyota Avalon TRD 2020 bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam

Toyota Avalon được xem là dòng sedan đỉnh cao của hãng xe Nhật và chỉ bán ra tại Mỹ. Phiên bản TRD của Toyota Avalon được xem là chiếc xe đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam khi phiên bản thể thao này chỉ mới ra mắt thị trường Mỹ hồi cuối năm ngoái.

Toyota Avalon TRD 2020 phát triển dựa trên khung gầm TNGA. Xe sở hữu kích thước lần lượt 4.978 × 1.849 × 1.435 (mm), chiều dài cơ sở 2.870 mm. Bộ mâm hợp kim 7 chấu kép với đường kính 19 inch. Đĩa phanh trước có kích thước lên tới 12,9 inch với cùm phanh đôi.

So với phiên bản tiêu chuẩn, Toyota Avalon TRD 2020 gây ấn tượng với ngoại hình cá tính và đậm chất thể thao hơn. Ngoài ra, Avalon TRD 2020 còn sở hữu đèn hậu đồng màu với ngoại thất, khuếch tán sau, ống xả kép bằng thép không gỉ cùng cánh gió thể thao.

Thiết kế của Toyota Avalon TRD vừa sang trọng lại rất thể thao

Xe trang bị bộ kit màu đen mờ và bộ giảm xóc điều chỉnh hạ gầm giúp cho việc đánh lái tốt hơn, thanh giằng chống lật được bổ sung nhằm tăng độ cứng thân xe. Đĩa phanh trước 12,9 inch lớn hơn cũng được trang bị bộ kẹp phanh mới 2 piston. Cuối cùng là hệ thống ống xả dạng Cat-back.

Đi vào bên trong nội thất, có thể thấy Avalon TRD sử dụng ghế bọc da đậm chất thể thao với những đường chỉ khâu màu đỏ. Vô lăng 3 chấu cũng được khâu chỉ màu đỏ. Phần núm xoay có logo TRD dập nổi. Phần tựa đầu nổi bật với logo TRD khâu chỉ màu đỏ.

Về động cơ, Toyota Avalon TRD 2020 trang bị động cơ V6 dung tích 3.5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 301 mã lực, mô men xoắn cực đại 362 Nm. Hộp số tự động 8 cấp với chế độ thể thao và lẫy chuyển số.

Giá bán dự kiến của Toyota Avalon TRD sau khi đưa về Việt Nam có thể lên tới hơn 3 tỉ đồng

Các công nghệ trợ lái trên Avalon TRD bao gồm Toyota Safety Sense P với hệ thống tiền va chạm có thể phát hiện người đi đường, điều khiển hành trình Radar Cruise Control ở mọi dải tốc độ, cảnh báo rời làn đường với chức năng hỗ trợ vô lăng và đèn pha tự động. Ngoài ra, xe còn có cảnh báo điểm mù Blind Spot Monitor, hỗ trợ lùi xe Back Guide Monitor, tự phanh khi có xe băng qua phía sau Rear Cross Traffic Braking system, camera Panoramic.

Tại Mỹ, Toyota Avalon TRD 2020 có giá 43.255 USD (khoảng 1,001 tỉ đồng), đã bao gồm phí giao hàng 995 USD. Mức giá này cao hơn đôi chút so với Avalon Limited (giá 43.055 USD) và thấp hơn Avalon Touring (giá 43.455 USD). Tại Việt Nam, thông thường giá bán của xe Toyota nhập từ Mỹ thường gấp 3 - 4 lần so với giá gốc, do vậy có thể dự đoán chiếc xe này có giá ít nhất hơn 3 tỉ đồng sau khi hoàn tất các thủ tục thuế, phí tại Việt Nam.