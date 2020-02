Toyota Camry húc đuôi VinFast Lux SA2.0, xe nào bền hơn?

Mới đây, nhiều hội nhóm về xe trên mạng xã hội lại được dịp xôn xao với hình ảnh vụ va chạm giữa Toyota Camry và VinFast Lux SA2.0. Hình ảnh cho thấy chiếc Camry của Toyota “rúc gầm” VinFast Lux SA2.0. Hậu quả là chiếc sedan đến từ Nhật bị rụng cản trước, vỡ đèn pha, nắp capô gãy gập, khoang động cơ cũng chịu ảnh hưởng không ít. Trong khi đó chiếc SUV VinFast chỉ bị vỡ phần ốp nhựa cản sau.

Đây cũng chính là yếu tố gây tranh cãi trên các hội nhóm chơi xe, trong đó VinFast nhận được nhiều khen ngợi bởi chất lượng khung vỏ chắc chắn trong khi Toyota Camry cũng được đánh giá cao khi bung túi khí bảo vệ phía trước. Trên thực tế không thể đánh giá xe nào bền hơn trong tất cả các tình huống va chạm ngay cả trực diện bởi còn phụ thuộc vào góc va chạm, tốc độ hay phân khúc và dòng xe sẽ có tác động khác nhau.

VinFast Lux SA2.0 chỉ bị hư hại nhẹ sau cú va chạm khá mạnh từ phía sau

Như trong trường hợp trên, Toyota Camry là một chiếc sedan với mũi xe thấp khi húc đuôi SUV gầm cao như Lux SA2.0 lực va chạm bị trượt giảm đáng kể, đặc biệt là với chiếc VinFast. Bản thân chiếc Camry cũng giảm được nhiều xung chấn so với việc đâm vào 1 chiếc sedan cùng phân hạng hay SUV với phần đuôi vuông vức. Tất nhiên, việc rúc gầm khiến chiếc Camry chịu thiệt hại nhiều hơn nhưng vẫn còn may mắn so với hai trường hợp kể trên. Quan trọng hơn, lực va chạm giảm giúp hạn chế tối đa thương tổn với người ngồi bên trong cả hai chiếc xe kém may mắn.