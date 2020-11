Toyota Camry không phải là đối thủ của VinFast Lux A2.0

VinFast Lux A.20 hiện đang là mẫu xe sedan được ưa chuộng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với doanh số bán ra thị trường đạt tới 653 chiếc trong tháng 10.2020 vừa qua, vượt xa các đối thủ đến từ Đức được định vị cùng phân hạng như Merecdes- Benz E-Class hay BMW 5-Series.

VIDEO: Người dùng đánh giá ưu, nhược điểm VinFast Lux A2.0

Trước đây, nhiều người Việt nhầm lẫn khi so sánh trực tiếp giữa VinFast Lux A2.0 với Toyota Camry do nhận thấy 2 mẫu xe này có mức giá tương đương, nhưng thực chất kết cấu khung gầm và kích thước của 2 mẫu xe này hoàn toàn khác nhau.

VinFast Lux A2.0 có chiều dài và chiều rộng lớn, tương đương BMW 5-Series

Toyota Camry được hãng xe Nhật Bản định vị xếp ở phân khúc D, tức là xe sedan phổ thông, cạnh tranh với các đối thủ như Mazda6, Honda Accord, KIA Optima hay Volkswagen Passat. Điểm chung của các mẫu xe này là sử dụng hệ dẫn động cầu trước, vốn được thiết kế để tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.

Trong khi đó, VinFast Lux A2.0 sử dụng chung cơ sở khung gầm với BMW 5-Series thế hệ F10, nghĩa là mẫu xe sedan mang thương hiệu Việt Nam xếp ở phân khúc E đồng hạng với các đối thủ xe sang Đức. Dù VinFast Lux A2.0 chưa thật sự đúng nghĩa xe sang, nhưng nếu xét về kết cấu và kích thước thì hoàn toàn tương đồng. Điểm chung giữa VinFast Lux A2.0 và BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class là sử dụng hệ dẫn động cầu sau.

VIDEO: Cầm lái LUX A2.0, "sếp" phó Vingroup tiết lộ chiến lược của VinFast

Để dễ so sánh, Toyota Camry có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.855 x 1.840 x 1.445 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.825 mm. Trong khi đó, VinFast Lux A2.0 có các số đo tương ứng 4.973 x 1.900 x 1.464 (mm) và chiều dài cơ sở 2.968 mm. Có thể thấy tất các thông số trên VinFast Lux A2.0 đều vượt trội so với Toyota Camry, do đó kích thước của xe sedan mang thương hiệu Việt to lớn hơn đáng kể.

Với những người am hiểu xe, không khó để nhận ra ưu điểm vượt trội của chiếc sedan cao cấp dẫn động cầu sau như VinFast Lux A2.0

Xếp cùng phân khúc với các mẫu xe hạng sang như Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5-Series và sức mạnh động cơ không hề thua kém, VinFast Lux A2.0 có mức giá bán chỉ bằng một nửa hoặc hơn so với các mẫu xe đối thủ. Đối với những khách hàng chịu khó tìm hiểu, có thể thấy VinFast Lux A2.0 là một món "hời" nếu có nhu cầu mua xe sedan cao cấp.

Việc VinFast chỉ có duy nhất một mình Lux A2.0 đại diện cho nhóm xe sedan nên việc nhầm lẫn của khách hàng với các phân khúc là điều dễ hiểu, nhất là khi mẫu xe này lại có giá bán ngang ngửa xe phổ thông. Nếu hãng xe Việt Nam tung ra thêm một mẫu xe mới nằm đúng phân khúc với Toyota Camry như thông tin đã rò rỉ trước đó thì VinFast Lux A2.0 mới thật sự quay trở lại giá trị vốn có của nó.