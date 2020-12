Toyota Camry XLE nhập từ Mỹ giá cao gấp đôi 'Camry Việt Nam'

Những chiếc Toyota Camry nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về Việt Nam từ trước đến nay luôn có giá bán cao ngất ngưởng nhưng vẫn có khách hàng tìm mua. Dù thiết kế của phiên bản hiện hành tại Việt Nam giống hệt phiên bản Mỹ nhưng Camry XLE 2020 nhập khẩu có giá 2,5 tỉ đồng vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người, tuy nhiên không phải ai cũng dám bỏ ra số tiền lớn để sở hữu chiếc xe này.

Với mức giá 2,5 tỉ đồng, chiếc Toyota Camry XLE 2020 nhập từ Mỹ này thậm chí ngang giá một chiếc Lexus ES 250 2021 chính hãng tại Việt Nam. Thế nên, thật khó tìm ra lý do để mua chiếc Toyota Camry được xếp ở phân hạng xe phổ thông.

Kiểu dáng Camry nhập từ Mỹ không khác biệt so với phiên bản chính hãng tại Việt Nam

Ngọai hình Toyota Camry XLE 2020 nhập từ Mỹ không có nhiều khác biệt so với phiên bản Việt Nam, hầu như người dùng chỉ có thể phân biệt được thông qua khu vực đèn xi nhan có màu cam đặc trưng của xe ở thị trường Mỹ. Ngoài ra từ thiết kế đèn pha, đèn hậu LED cho đến bộ mâm xe đều giống hệt phiên bản Camry 2.5Q nhập từ Thái Lan.

Dù vậy, trang bị tiện nghi trên Toyota Camry XLE 2020 vượt trội so với phiên bản chính hãng như cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình cảm ứng 9 inch tích hợp Android Auto và Apple CarPlay (phiên bản hiện hành tại Việt Nam có kích thước 8 inch).

Nội thất xe có thêm nhiều tiện nghi như cửa sổ trời panorama, màn hình lớn 9 inch

Một điểm "ăn tiền" nữa trên Toyota Camry XLE nhập từ Mỹ là việc sử dụng động cơ thế hệ mới với mã “Dynamic Force”, 4 xi-lanh dung tích 2.5 lít hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 203 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/phút.

Sức mạnh truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động 8 cấp (Direct Shift). Trong khi đó phiên bản Camry phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam sử dụng hộp số 6 cấp và động cơ 2.5 cũ mang mã 2AR-FE. Ngoài ra, Toyota Camry XLE nhập từ Mỹ còn được trang bị gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense 2.5+ (TSS 2.5+) mới tiên tiến hơn gói an toàn trang bị trên “Camry Việt Nam” như điều khiển hành trình Radar (Dynamic Radar Cruise Control) hay 10 túi khí an toàn thay vì 7 túi khí và hơn thế nữa.

Không gian hàng ghế phía sau trên Toyota Camry XLE nhập từ Mỹ không khác biệt phiên bản chính hãng tại Việt Nam

Với giá bán lên tới 2,5 tỉ đồng, thật khó tìm ra lý do để mua chiếc Toyota Camry XLE 2020 nhập từ Mỹ này, ngoài nhóm khách hàng nhỏ "cuồng" xe Toyota Mỹ. Dù chiếc xe này có nhiều trang bị tiện nghi và an toàn, động cơ mới hơn hẳn so với “Camry Việt Nam” nhưng rõ ràng, việc chọn mua Lexus ES250 chính hãng vẫn là giải pháp tối ưu hơn.