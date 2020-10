Toyota Corolla Altis trong những năm gần đây không được ưa chuộng tại Việt Nam vì mức giá bán ra khá cao so với các mẫu xe cùng phân khúc. Đây cũng là lý do khiến giá bán xe cũ của dòng xe này rớt nhanh hơn các đối thủ cùng đời.

Cụ thể, một chiếc Corolla Altis 2.0V đời 2014 có giá bán lại ở thời điểm hiện tại là 590 triệu đồng, chưa qua thương lượng. Trong khi đó ở thời điểm mới bán ra thị trường, giá của chiếc xe này là gần 900 triệu đồng. Như vậy, cộng với các chi phí lăn bánh, chủ nhân của chiếc xe đã lỗ hơn 300 triệu đồng sau 6 năm sử dụng.

Có thể thấy giá bán lại của Corolla Altis 2.0V chỉ cao hơn một chút so với Hyundai Elantra 2.0 AT đời 2016, trong khi giá bán xe mới ở thời điểm 4 năm trước của chiếc xe Hàn Quốc là khoảng gần 700 triệu đồng, rẻ hơn 200 triệu đồng so với Altis 2.0V. Một phần lý do khiến Corolla Altis là do giá bán xe mới đã giảm mạnh so với trước đây, chiếc xe này được chính hãng giảm giá tới hơn 100 triệu đồng so với thời điểm 6 năm trước.