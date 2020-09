Toyota Fortuner 2020: ‘Lột xác thành người khác’

Thành công của Fortuner luôn là đề tài gây tranh cãi nhưng hầu hết phải công nhận những lợi thế mang tính tuyệt đối của xe được người dùng Toyota nói chung đúc kết sau nhiều năm sử dụng. Đó là kiểu thực dụng của Toyota khi tung ra một chiếc xe thân thiện, “hiểu” thị hiếu, nhu cầu của người Việt với hàng loạt lợi thế khó đả bại như nội thất luôn rộng rãi nhất phân khúc, điều hòa làm lạnh nhanh/sâu, vận hành tiết kiệm bền bỉ, hệ thống đại lý có mặt khắp nơi, dễ sửa chữa, chi phí nuôi xe thấp và giá trị thanh khoản cao.

Trong những năm gần đây, ngoài những “giá trị cốt lõi” Toyota cũng tỏ ra rất tích cực trong việc lắng nghe phản hồi của người tiêu dùng, tích cực thay đổi thiết kế, nâng cấp công nghệ an toàn, tiện nghi hiện đại như Corolla Cross, Toyota Rush hay Fortuner mới là một ví dụ điển hình.

Ở Fortuner 2020, xe sở hữu những thay đổi tương tự như phiên bản ra mắt lần đầu tiên tại Thái Lan với những thay đổi ở cụm lưới tản nhiệt tối màu nan lượn sóng, đèn full-LED, hốc gió hai bên lớn và cản trước mới. Hai bên thân xe không có khác biệt trong khi phần đuôi được nâng cấp nhẹ ở đèn hậu và các đường gân thể thao. Dù xét về tổng thể xe không có nhiều thay đổi nhưng những nâng cấp kể trên đã mang đến nhận diện hoàn toàn mới cho Fortuner 2020: Bề thế, lịch lãm và thể thao theo hướng hiện đại khác hẳn phong cách có phần “lực điền” trên phiên bản cũ.

Đặc biệt, giống như Hilux Adventure, Toyota cũng mang đến phiên bản cao cấp Fortuner Legender một thiết kế khác biệt với các phiên bản còn lại với lưới tản nhiệt chia hai tầng rõ rệt, cản trước vạm vỡ hơn, đèn pha LED họa tiết mới mang đến phong cách thể thao, cá tính hơn hẳn. Cùng với việc giới thiệu tới 7 phiên bản, trải dài phân khúc từ 995 triệu đồng tới 1,434 tỉ đồng kèm 2 phong cách ngoại thất khác biệt, Fortuner 2020 hứa hẹn sẽ càng tăng sức ép lên các đối thủ còn lại đồng thời thỏa sức “chiều” khách Việt ở cả nhu cầu mua xe dịch vụ hay xe cá nhân.

Phía sau phiên bản màu trắng ngọc trai đắt giá của Fortuner 2020 Legender

Bên trong nội thất xe không có nhiều thay đổi về thiết kế, chủ yếu tập trung nâng cấp trang bị. Trong đó, Fortuner 2.4L vẫn sở hữu màn hình giải trí 7 inch nhưng được bổ sung hệ thống trợ lực lái biến thiên theo tốc độ, chìa khóa thông minh trên bản 2.4AT, điều hòa tự động, hệ thống kiểm soát hành trình, ghế phụ trước chỉnh điện và trợ lực cơ cốp sau. Phiên bản 2.7AT được trang bị màn hình hiển thị 8 inch tích hợp dẫn đường.

Thay đổi lớn bắt đầu từ Fortuner 2.8AT khi được bổ sung thêm dàn âm thanh 11 loa của JBL, camera 360 độ đi kèm cốp điện tích hợp chức năng mở khóa rảnh tay. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là gói an toàn Toyota Safety Sense khi bổ sung thêm hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn hay kiểm soát hành trình thích ứng bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn như 7 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên dốc, kiểm soát lực kéo, camera lùi hay nâng cảm biến đỗ xe lên con số 4. Những nâng cấp kể trên so với phiên bản tiền nhiệm đã mang đến lợi thế tuyệt đối cho Fortuner 2020 khi không chỉ sở hữu thiết kế bắt mắt hơn mà còn ngập tràn trang bị, tiện nghi trong đó có gói an toàn Toyota Safety Sense. Cũng như hầu hết các dòng xe khác của Toyota, Fortuner đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP, đảm bảo đối đa cho người sử dụng xe.

Tiện nghi được thêm thắt có chọn lọc; công nghệ an toàn hàng đầu thế giới TSS làm nên giá trị cho Fortuner 2020

Với việc chủ động nguồn cung nhờ đưa về sản xuất trong nước, Toyota Fortuner 2020 hứa hẹn tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc, đặc biệt là khi bổ sung thêm phiên bản hướng đến khách hàng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 2.4MT hay phiên bản tiện nghi năng động cho khách hàng trẻ thành đạt - Fortuner Legender.

Sức mạnh thương hiệu đã được xây dựng kết hợp cùng những sáng tạo trong thiết kế, mạnh bạo trong nâng cấp trang bị, Fortuner 2020 cùng với Toyota Rush và Corolla Cross 2020 đang mang đến một hình ảnh Toyota hoàn toàn mới tại Việt Nam - những chiếc xe không chỉ bền bỉ, tiết kiệm mà còn đẹp sáng tạo, đầy tiện nghi, thêm cảm xúc. Sắp tới, người dùng Việt cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp những mẫu SUV mới nhất của Toyota và có những đánh giá của chính mình tại Ngày hội lái thử xe Toyota SUV được tổ chức tại tất cả các đại lý Toyota trên toàn quốc từ ngày 10.10.2020 đến ngày 16.10.2020.

