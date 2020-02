Toyota Fortuner 'hụt hơi' với Hyundai SantaFe tại Việt Nam

Dù không nằm cùng phân khúc, nhưng rất nhiều khách hàng vẫn xem Toyota Fortuner là đối thủ của Hyundai SantaFe và hay đặt lên bàn cân doanh số tại thị trường Việt Nam. Nếu như trước đây Toyota Fortuner luôn tỏ ra vượt trội với số liệu bán hàng thì bất ngờ mẫu xe này lại để Hyundai SantaFe vượt lên trong tháng đầu tiên của năm 2020.

Cụ thể, Toyota Fortuner có doanh số 690 xe toàn thị trường Việt Nam trong tháng 1.2020, trong khi đó Hyundai SantaFe đạt 736 chiếc, hơn 46 xe so với Toyota Fortuner.

Kết quả của Hyundai SantaFe không làm quá nhiều người bất ngờ bởi đây là con số thường thấy của mẫu xe này trong báo cáo mỗi tháng của TC Motor. Được biết, khả năng sản xuất của TC Motor đối với Hyundai SantaFe chỉ đạt trung bình 700 - 800 xe/tháng.

Trong khi đó, Toyota Fortuner từ con số trên 1000 xe/tháng lại tụt xuống mức dưới 700 chiếc/tháng như tháng 1.2020 - con số đáng báo động đối với mẫu SUV được xem là "thánh" tại thị trường Việt Nam. Như vậy, cũng giống như Toyota Vios bị Hyundai Accent vượt qua, Toyota Fortuner cũng bị Hyundai SantaFe đe dọa vị trí số 1 trong làng xe SUV.

Hyundai SantaFe 2019 vẫn giữ vững phong độ từ lúc ra mắt thị trường Việt cho đến nay

Được biết, Toyota Việt Nam bắt đầu có những bước đi mạnh mẽ để kích cầu doanh số cho Fortuner, vốn đang bị tồn khá nhiều xe ở đại lý. Tham khảo tại một số đại lý Toyota ở Việt Nam, Fortuner hiện đang có mức giảm thực tế cao nhất lên tới 130 triệu đồng.

Tronng khi đó, Hyundai SantaFe cũng đang được hãng xe Hàn Quốc giảm giá sau một thời gian dài bán "bia kèm lạc". Tuy nhiên, mức giảm chỉ từ 30 - 50 triệu đồng và áp dụng cho phiên bản đặc biệt. Phiên bản cao cấp nhất của Hyundai SantaFe hiện vẫn bán đúng giá niêm yết, thậm chí cao hơn niêm yết khoảng 30 triệu đồng bởi nhu cầu đối với mẫu xe này còn khá lớn.

Không chỉ riêng Fortuner hụt hơi so với SantaFe, hãng xe Toyota cũng tỏ ra sa sút phong độ khi doanh số giảm tới 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, Toyota bán ra 3.923 xe trong tháng 1.2020, để Hyundai vượt mặt với kết quả 5.944 xe, dù hãng xe Hàn Quốc cũng có doanh số giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái.